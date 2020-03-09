تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة الدجاج بالباف باستري

المقادير

4 x عدد صدور دجاج مخلية (مقطعة مكعبات)

2 x معلقة صغيرة زعتر

2 x باكو عجينة الباف بيستري

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة كبيرة دقيق

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 ½ x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كوب جبنة شيدر (مبشورة)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كوب جبنة موزريلا

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)

1 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x عدد بيضة (مخفوقة)

1 x عدد فلفل أصفر حلو (مقطع)

¼ x كيلو مشروم

¼ x كيلو بروكلى (مسلوق فى ماء مملح ومصفى)

⅛ x كيلو زيت زيتون (شرائح)

الطريقة:

فى طاسة على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يذبل البصل.

ثم نضيف الثوم ونقلب ثم نضيف مكعبات الدجاج وتترك مدة خمس دقائق مع التقليب.

نضيف البروكلى والمشروم والفلفل الالوان والزيتون ونقلب.

يتبل الخليط بالملح والفلفل والتوابل ثم ينثر الدقيق فوق الخلطة ونقلب حتى يتحمص الدقيق.

نضيف اللبن الحليب مع الاستمرار فى التقليب حتى يسمك الخليط ثم يرفع من على النار.

على سطح منثور بالدقيق نفرد عجينة الباف باسترى ثم تفرد فى صينية مدهونة بالزبد بحيث ترتفع على جوانب الصينية.

نوزع الحشوة فوق عجينة الباف باسترى ثم نوزع الجبن.

نحضر القطعة الثانية من عجينة الباف باسترى وتفرد أيضا مثل السابقة وممكن أن تشكل حسب الرغبة أو توضع فوق الحشوة كما هى وبالشوكة نعمل على تثقيبها أو يمكن تشكيلها على هيئة شرائط أو حسب الرغبة.

نحكم وضع العجينة الخارجية جيدا ثم بواسطة الفرشاة تدهن بالبيضة المخفوقة.

توضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وإحمرار وجهها بالهنا والشفا

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