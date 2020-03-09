القاهرة - لايف ستايل المقادير 150 x جرام شعرية

4 x كوب مرق الدجاج (ساخن)

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد صدور دجاج مخلية (مقطعة مكعبات)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة مفرومة الطريقة: في إناء على النار نضع الزبدة ونشوح فيها البصل حتى يذبل.

نضيف مكعبات الدجاج ونشوح جيدا حتى يأخذ الدجاج اللون الأبيض.

نضيف الشعيرية ونقلب حتى يصبح لونها ذهبي.

نضيف المرق الساخن والملح والفلفل، وندع المزيج يغلي، ثم نخفف النار وندع المزيج يطهى على نار هادئة الى أن نتأكد من نضج الدجاج والشعيرية جيدا ثم تقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدور دجاج مشوية بالتتبيلة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدور دجاج محشية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة شعرية بمكعبات الدجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.