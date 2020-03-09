تعرف على فوائد البقدونس لتقوية العظام وحماية القلب

البقدونس يعد من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وأنتشر خلال صفحات التواصل الاجتماعي العديد من النصائح الطبية التي تنصح بضرورة تناول البقدونس للحفاظ علي الصحة العامة للجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف أفضل علي فوائد البقدونس، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

قدم التقريرالمنشورعبرالموقع المذكور، المكونات الغذائية الموجودة في البقدونس، ومنها فيتامين ك، سي وأ وب، والحديد والبوتاسيوم والنحاس، والمغنسيوم، والألياف، والكالسيوم والفوسفور والزنك، وهذا يجعله قيمة غذائية عالية ويجب تناوله باستمرار للحفاظ علي صحتك.

فوائد البقدونس

ومن أبرز الفوائد الصحية لتناول البقدونس، التالي:

-الحفاظ علي صحة الجسم من الإصابة بالأمراض، حيث أنه يعمل علي تنشيط الدورة الدموية وتقوية الجهاز المناعي بالشكل الملحوظ.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول البقدونس يقلل من فرص الإصابة بمرض السرطان، وذلك لما يحتوي من عناصر غذائية هامة للجسم وتعمل علي محاربة الخلايا غير الجيدة.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول البقدونس يعد من الحيل الغذائية الجيد، لأنه يقلل من حدة الإصابة بالالتهابات في الجسم، ويحافظ بشكل ملحوظ علي صحته.

-هل تعلم أن تناولك الدائم للبقدونس يحميك من الإصابة بالروماتزم، نعم لأنه يقلل من حدة الإصابة بالالتهابات.

-يعد خيارا جيدا للأشخاص المصابون بالتهاب الأذن فهوي يقضي علي أي التهاب يتعرض له الجسم، ولذا عليك تناوله بشكل دائم.

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-تعزيز صحة القلب، والحد من التعرض لأي انتكاسات طبية به، نعم فهو غني بفيتامين ب ومضادات الأكسدة التي تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، ولذا عليك تناوله بشكل دائم لحماية القلب من الإصابة بأمراضه المختلفة.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول البقدونس يعد خيارا جيدا لمرضي مشاكل الكلي، حيث أنه مدر للبول و يخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله، ولذا عليك تناوله بشكل مستمر خاصة إذا كنت تعاني من أي مشكلة خاصة بالكلي، أو التهابات مجري البول.

-يحتوي البقدونس علي نسبة عالي من الكالسيوم، وهذا الأمر يجعله من الخيارات الغذائية الجيدة، التي تساهم في تقوية صحة العظام، والحد من التعرض لأي مشاكل صحية به.

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