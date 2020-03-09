الحوامل الأكثر تعرضًا لخطر كورونا

حذّر تقرير طبي أمريكي السيدات الحوامل من زيادة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال التقرير الذي نقلته قناة "فوكس نيوز" إن الحوامل من بين الفئات الأكثر عرضة لخطر هذه العدوى نتيجة التغيرات التي تحدث لجهاز المناعة خلال رحلة الحمل.

تشير الفحوصات التي أجريت حتى الآن على المريضات المرضعات إلى أن الفيروس لا يصل إلى حليب الثدي

ويسبب فيروس كوفيد-19 مجموعة من الأعراض التنفسية تشبه الإنفلونزا والالتهاب الرئوي لكن درجتها أشد.

وأصدر التقرير مركز السيطرة والوقاية من الأمراض، ودعا الحوامل إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من العدوى، وأهمها غسل اليدين جيداً (لمدة 20 ثانية) بالماء والصابون قبل لمس العين أو الأنف أو الفم.

وتتضمن الإجراءات الوقائية الابتعاد عن أماكن الزحام، وعدم الاقتراب من شخص لديه أعراض الإصابة بالإنفلونزا لمسافة تقل عن مترين، وتفادي لمس الأسطح في الأماكن العامة، سواء كانت درابزين أو طاولات أو مكاتب أو كاونترات.

وعلى الرغم من عدم التأكيد العلمي، إلا أن التقرير أشار إلى أن الفحوصات التي أجريت حتى الآن على المريضات المرضعات أظهرت أن الفيروس لا يصل إلى حليب الثدي.

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وتتضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر كبار السن، والمدخنين، ومن لديهم مشاكل تنفسية.

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