فوائد فيتامين ب 12 على صحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الجسم للعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض والفيروسات والعدوى، كما انها تمد الجسم بالنشاط والطاقة، وحسب ما ذكره موقع besthealthmag فأن فيتامين بـ 12 له فوائد عديدة على صحة الجسم ويساعد الجسم على تحويل الطعام الذي يتناوله إلى جلوكوز.

فوائد تناول فيتامين بـى 12 على صحة الجسم

1: يعتبر فيتامين ب 12 على بعض الخصائص والعناصر التي تعمل على تعزيز صحة القلب ووقايته من الجلطات والمشاكل التي يتعرض لها، كما انه يعزز صحة الأوعية الدموية ويمنع تجلط الدم.

2:تناول فيتامين بـ 12 يساعد على التخلص من فقر الدم وإنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح، وذلك لاحتوائه على العناصر والخصائص التي تعزز صحة الجسم.

3:اثبتت بعض الأبحاث أن تناول فيتامين بـ 12 باستمرار يعمل على تعزيز الحالة النفسية وتعديل المزاج العام، كما انه يحد من الشعور بالقلق والاكتئاب والضغط العصبى.

4: ينصح المرأة الحامل بتناول فيتامين بـ 12 حيث انها يحافظ على صحة الجنين ويحميه من العيوب الخلقية.

5:يحتوى فيتامين ب 12 على بعض الخصائص والعناصر التي تعمل على تعزيز صحة العظام والعضلات وحمايتها من الهشاشة والكسور.

6:يلعب فيتامين بـ 12 دور كبير في تعزيز صحة الجهاز العصبى يساعد على تعزيز الذاكرة ويساعد على التركيز.

7:يحافظ على صحة الجلد ويعمل على نضارتها ووقايتها من الالتهابات والمشاكل الجلدية.

8:يحافظ على صحة العيون ويحميها من المشاكل والالتهابات ويحسن الرؤية.

فوائد فيتامين بـ 12 على صحة البشرة والشعر

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1:تناول فيتامين بـ 12 يساعد على تعزيز صحة البشرة ونضارتها ووقايتها من علامات الشيخوخة.

2: يعمل على ترطيب البشرة ووقايتها من الجفاف وظهور البقع وحب الشباب.

3: تناول فيتامين بـ 12 يساعد على تعزيز صحة الشعر وحماية فروة الرأس من الالتهابات وقشرة الشعر.

4:يعمل على تطويل الشعر وحمايته من التساقط والتلف.

وهناك بعض الاكلات التي يمكن أن تستمد منها فيتامين بـ 12 وهى

أكلات تحتوى على فيتامين بـ 12

1: يعتبر البيض مصدر جيد من فيتامين بـ 12 ، لذلك ينصح بتناوله دائما لمن يعانون من نقص في الفيتامين.

2: منتجات الالبان تحتوى على نسبة عالية من فيتامين بـ 12 الذى يعزز صحة الجسم.

3:جوز الهند، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين بـ 12.

4: سمك السلمون والتونة، من أفضل أنواع الأطعمة الغنية بفيتامين بـ 12 والتي تعمل على تعزيز صحة الجسم.

5:البقوليات، مصدر غنى بفيتامين بـ 12 لذلك ينصح بالاكثار من تناولها.