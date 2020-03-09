شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الركبة قد يصيبك فى أى عمر.. كيف تتعامل معه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الركبة يمكن أن يصيبك في الثلاثينات من العمر أو يمكن أن يحدث فى الستينيات والسبعينيات من عمرك، وبحسب ما ذكر جراح العظام روبرت نيكوديم جونيور، فإن التهاب المفاصل التنكسى هو السبب الأكثر شيوعا لآلام الركبة - وأكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعا.

ووفقا لموقع كليفلاند كلينك فهناك أكثر من 100 نوع مختلف من التهاب المفاصل، والتهاب المفاصل التنكسي يشبه المفصل الصدئ، بمعني أن الركبة لا تزال تعمل ، لكنها تتألم".

ويمكنك السيطرة على اعراض ألم الركبة، وللمساعدة في تخفيف الألم وتهدئة الانزعاج في ركبتك، هناك مجموعة من الطرق هي:

-الأدوية المضادة للالتهابات، مثل: الأسبرين أو الإيبوبروفين.

-الأسيتامينوفين هو مسكن للألم جيد ، لكنه لا يقلل الالتهاب.

- الراحة والثلج والضغط ورفع الساقين لأعلى يمكن أن تساعد في تقليل التورم والألم.

- العلاج الطبيعي قد تساعد التمارين الرياضية التي تقوي أوتار الركبة على تخفيف الضغط على ركبتيك.

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- رباط دعم الركبة يمكنه الضغط على منطقة التهاب المفاصل.

-حقن الكورتيزون، قد يؤدي الحقن إلى تخفيف التورم والألم.

-حقن زيوت تساعد عملية لزوجة الركبة ، أو حقن مواد التشحيم ، على تحريك الركبة بشكل أكثر سلاسة. يقول الدكتور نيكوديم: "يمكن أن يساعد ثلاثة من كل أربعة أشخاص إذا كان التهاب المفاصل غير واضح".

ماهو التهاب المفاصل التنكسي

قال الدكتور نيكوديم: "إذا كنت تعاني من ألم داخل ركبتك وتحت ركبتك ، خاصة عند الركوع أو القرفصاء أو الصعود والهبوط ، فعادة ما يكون التهاب المفاصل التنكسي".

الغضروف ، بمثابة وسادة بين العظام يمكن أن تتآكل بسرعة أكبر في بعض الناس بسبب الإصابة أو الوراثة، مع تضييق الغضاريف ، تبدأ عظامك في التآكل معًا ، مما يسبب الألم والتورم والتصلب.

وفي بعض الأحيان لا يرتبط مستوى الألم دائمًا بحدة الحالة.

متى تتصل بطبيبك؟

إذا كان الألم والتورم يزدادان سوءًا ولم يعد بإمكانك وضع ثقل على ركبتك ، فاستشر طبيبك. يمكن للأشعة السينية البسيطة أن تظهر ما إذا كان هناك التهاب المفاصل التنكسي.

يمكن للجراحة بالمنظار في بعض الأحيان إزالة تآكل الغضاريف.