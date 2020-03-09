مصطفى الآغا: الإمارات طوعت أفضل الممارسات لتمكين المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الإعلامي مصطفى الآغا، المذيع بمجموعة قنوات "إم بي سي"، إن "المرأة هي أمي وزوجتي وأختي وابنتي، وهناك مجموعة من العوامل التي كان لها الأثر في نجاح مسيرة تمكين وريادة المرأة العربية".
وأضاف الآغا، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أنه يمكن إيجاز تلك العوامل في رؤية العالم التي اعتبرت بناء الإنسان دون تمييز هي الثروة الحقيقية للدول، كما هو الحال في دولة الإمارات التي اعتمدت على برنامج تمكين المرأة منذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حتى يومنا.
وأضاف الآغا أن نهج الإمارات في تمكين المرأة اعتمد على السعي للتطوير المستمر عبر تطويع أفضل الممارسات بما يتوافق مع خصوصية المجتمع، وتمكين دور المرأة الإماراتية في جميع المجالات.
ويأتي شعار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لعام 2020 بعنوان "أنا جيل المساواة.. إعمال حقوق المرأة"، حيث يتماشى هذا الموضوع مع الحملة متعددة الأجيال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المسماة "جيل المساواة".
يصادف احتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الـ25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية فيما يتصل بتمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم.
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