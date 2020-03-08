تعرف على بعضال نصائح للحفاظ على صحة القلب

أشارت الطبيبة الألمانية أورسولا مولر فيردان إلى أن المرء يمكنه التأثير بشكل إيجابي على صحة القلب وقدرته على التحمل في مرحلة الشيخوخة.

ومن العوامل الهامة للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، الامتناع عن التدخين واتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية والنشاط والحركة باستمرار، علاوة على أنه يجب الكشف عن أمراض السكري وضغط الدم وارتفاع الكوليسترول بشكل مبكر وعلاجها بصورة منتظمة.

وأضافت الطبيبة بمستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين أن إهمال علاج هذه الأمراض، يؤثر سلباً على جدران الأوعية الدموية في البداية، ويؤدي إلى تفاقم أمراض القلب الناجمة عن ذلك، فلا يُمكن وقتها تشخيص مرض قصور القلب مثلاً، إلا بعد أن يصبح مرضاً مزمناً.

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