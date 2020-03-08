تعرف على أهم وأبرز أضرار التدخين

القاهرة - لايف ستايل من أهم أضرار التدخين: السرطان: يسبب التدخين سرطان الرئة، وسرطانات الحنجرة والفم والبلعوم والمري والمعدة والبنكرياس والكلى والمثانة والعنق والرحم، وأيضاً سرطان الدم الشديد الخطورة. مع العلم أن حوالي 90% من سرطانات الرئة سببها التدخين. • التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والشرايين (80% من مرضى القلب من المدخنين). • التدخين سبب رئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية. • التدخين سبب رئيسي لأمراض الرئة. • التدخين هو السبب الرئيسي للوفيات المبكرة. Advertisements • يقلل التدخين تدفق الدم في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى العجز الجنسي، ويعرّض القدرة الإنجابية للخطر. • يسبب التدخين تدهور الجزء المسؤول عن الإبصار في شبكية العين وتحلل البقعة الصفراء مما يؤدي للعمى مع تقدم السن. • يسبب التدخين القرحة المعدية والمعوية (78% من المصابين بهذه القرحات من المدخنين). قد يهمك أيضا: تقنية جديدة لعلاج السرطان بخلايا دم بيضاء معدلة اللقاحات الأولية في فترة الطفولة بساعد في علاج مرض السرطان

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