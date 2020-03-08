تعرف على بعض الأطعمة التي المناعة وتحمي الجهاز التنفسي

سواء كنت تشعر بالضعف أو بالقلق من الفيروسات والجراثيم يمكنك أن تبدأ في تحسن ودعم نظام المناعة ليصبح أقدر على حمايتك. إليك أفضل أطعمة تقوّي المناعة وتساعد الجسم على مقاومة الميكروبات التي تهاجمه:

احرص على تناول الحمضيات والمكسرات والبذور، و تقليل الدهون الحيوانية

التوت والفراولة. توفر هذه العائلة من الفواكه مضادات للأكسدة وفيتامينات تجدد نشاط المناعة وتعيد بناء قدرات الجسم على المقاومة ومحاربة الأمراض، وفقاً لدراسات مؤكدة نشرتها مجلة "نيوترشن" عام 2018.

الحمضيات. تتضمن هذه العائلة الليمون (الحامض)ى والبرتقال واليوسفي والجريب فروت، وتعتبر الحمضيات من أغنى الأطعمة بفيتامين "سي" الذي يلعب دوراً أساسياً في بناء المناعة. ونظراً لأن الجسم لا يخزّن هذا الفيتامين عليك تناول الحمضيات يومياً.

الخضروات البرتقالية والخضراء. توفر ألوان هذه النوعية من الخضروات مضادات للأكسدة وفيتامين "سي" و"أ" اللازم لتقوية المناعة، وحماية الأنف والجهاز التنفسي من الجراثيم.

المكسرات والبذور. البندق والجوز واللوز والكاجو وبذور اليقطين (اللب الأبيض) من أفضل أسلحة حماية الجسم لأنها توفر المعادن والدهون اللازمة لتقوم المناعة بوظائفها.

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أطعمة الأمعاء. كل ما يحسن صحة الأمعاء يدعم جهاز المناعة، وخاصة البروبيوتك، مثل اللبن (الزبادي) والرايب وشوربة الميزو والأعشاب البحرية والأرضي شوكي (الخرشوف).

نعم للتوابل لا للدهون. تناول الزنجبيل والقرفة والكركم والفلفل الحريف (الشطة) لتقوية مناعتك. وقلل الدسم والدهون الحيوانية في طعامك لتمنح جهاز المناعة فرصة العمل بكفاءة.

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