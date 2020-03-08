شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإصابة بالتهاب المرئ وعوامل ترفع فرص التعرض للمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب المرئ من المشاكل الشهيرة التي يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على حالتهم الصحية فقد يتسبب التهاب المرئ في الشعور الشديد بالألم وصعوبة في البلع يصاحبه ألم في الصدر، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك علامات كثيرة تدل على الإصابة بالتهاب في المرئ ومنها:

أعراض التهاب المرئ

1: يواجه المريض صعوبة شديدة في البلع نتيجة التهاب المرئ وهى من أبرز علامات الإصابة بالالتهاب.

2:صعوبة شديدة في البلع، وعدم القدرة على تناول الطعام.

3:ألم شديد في الصدر وضيق في التنفس.

4:حرق في المعدة يصاحبه مغص وغثيان واضطرابات في المعدة.

5:مشاكل في النمو عند الأطفال يصاحبه صعوبة في التغذية.

هناك بعض الحالات التي يجب فيها مراجعة الطبيب مرة أخرى لمنع حدوث أي مضاعفات ومنها:

1:إذا استمرت الاعراض أكثر من أسبوع.

2:إذا لم تختفى الاعراض على الرغم من تناول المضادات الحيوية.

3: الصداع الشديد وارتفاع درجة الحرارة مع الشعور بألم في العضلات والمفاصل.

4:ألم شديد في الصدر يستمر لوقت طويل.

5:اختناق في الحلق وخصوصا بعد تناول الطعام.

Advertisements

6:إذا كان لديك تاريخ عائلى بالإصابة بمرض القلب، لا بد من زيارة الطبيب في حالة الإصابة بالتهاب المرئ.

يتم تصنيف التهاب المريء وفقا للحالات التي تسببه، ومن هذه الحالات

1: التهاب المريء الجزري.

2:التهاب المريء اليوزيني.

3: التهاب المريء الليمفاوي.

4: التهاب المريء الناتج عن المخدرات.

5: التهاب المريء المعدى.

وهناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المرئ ومنها:

1:اتناول الطعام قبل النوم مباشرة.

2: الافراط في تناول المشروبات الكحولية والغازية والكافيين.

3:الافراط في تناول الوجبات الدهنية والتي تحتوى على نسبة عالية من التوابل.

4:زيادة الوزن تزيد من مشاكل التهاب المرئ.

5: التدخين، يؤثر على صحة الجسم ويسبب الالتهاب.