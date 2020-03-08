شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أفضل مكونات لكريم الوجه ومتى يجب استخدامه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استخدام كريمات الوجه من الأشياء الأساسية للحفاظ على صحة الجلد ورطوبته، وتحتار كثير من النساء حول اختيار الكريم الجيد للبشرة وما هى المكونات الجيدة وكذلك السن الذي يجب البدء فيه باستخدام كريمات الوجه، وفقا لما ذكرته أخصائي الأمراض الجلدية الدكتورة ميليسا بيليانج، لموقع كلايفند كلينيك الأمريكى.



س: متى يجب أن تبدأ في استخدام كريم الوجه ولماذا؟ س: متى يجب أن تبدأ في استخدام كريم الوجه ولماذا؟ ج: يمكن استخدام كريمات الوجه من منتصف إلى أواخر العشرينات من العمر، من الجيد استخدام كريم واحد أثناء النهار والآخر في الليل. ستحتاجين أيضًا إلى التأكد من اختيار المنتج المناسب لنوع بشرتك.

يعد استخدام كريم الوجه أمرًا مهمًا لأنه يحافظ على الرطوبة والمرونة في بشرتك ، مما يساعد على تقليل التجاعيد والبقع والخطوط الدقيقة الأخرى، تعمل كريمات الوجه أيضًا كحاجز واقي لبشرتك.. ابحثي عن المنتجات التي لن تسد المسام فى الوجه .

تختلف كريمات الليل والنهار فيما تفعله لبشرتك، كريم الليل ، يخترق بشرتك بشكل أعمق ويقوم بإصلاحها، و كريمات النهار تبحث عن شيء يساعد في حماية بشرتك من العناصر الخارجية.

س: ما المكونات التي تحتاجينها في كريم النهار؟ج: يجب أن يكون الكريم النهاري أفتح وأن يشمل:

- ابحثي عن كريم مع واقي شمسي طويل المفعول، هذا يعني أن عامل الحماية من أشعة الشمس (SPF) يبلغ 15 أو أعلى.

-فيتامين سي: يضيء البشرة ويزيل التصبغ ويزيد من الميلانين الخلوي للحماية من أشعة الشمس.

س: ما المكونات التي تحتاجينها في الكريم الليلي؟ج: كريمات الليل تعمل على ترطيب وتهدئة وإصلاح بشرتك أثناء النوم.

ابحثى عن المنتجات التي تحتوى على:

- الريتينول وهو مشتق فيتامين A مضاد للشيخوخة ويساعد على علاج الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع البنية لكن احذرى ، هذا العامل دون وصفة طبية قوي ويمكن أن يسبب تهيج.

- أحماض ألفا هيدروكسي (AHAS) وأحماض بيتا هيدروكسي، تتكون هذه العوامل من أحماض الستريك وغيرها من أحماض الفاكهة وهي جيدة للبشرة الباهتة أو غير المبللة، يقشر بلطف وينعم البشرة ويساعد الكريم على اختراق بشرتك.

-حمض الهيالورونيك (HA، يمتص هذا المكون الرطوبة لإطالة بشرتك ويساعد على منع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وصبغات البشرة.

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- فيتامين E، مضاد للأكسدة يرطب البشرة ويساعد على تفتيحها.

-ريسفيراترول. مضادات الأكسدة التي تمنع الإجهاد.

س: إذا كان لديك بشرة جافة أو حساسة ، فما المكونات التي يجب أن تبحث عنها في كريم للوجه؟ج: اقرأى ملصقات المنتج وابحث عن المكونات التالية:

-سيراميد، هذه بروتينات طبيعية في الطبقات الخارجية من الجلد تحافظ على الرطوبة وتحمي البشرة من السموم البيئية.

-جليسرين مرطب طبيعي يعمل على إصلاح البشرة.

-حمض اللاكتيك، مقشر يزيل الطبقة الخارجية من خلايا الجلد الميتة ، مما يسمح بمرطبات اختراق الجلد بشكل أفضل.

س: ما المكونات التي يجب تجنبها في كريم الوجه؟ج: إذا كان لديك جلد زيتي أو عرضة لحب الشباب ، فتجنب الزيوت والشمع والفازلين إنها ثقيلة جدًا ويمكنها سد المسام وتجعل حب الشباب أكثر سوءًا.

-العطور يمكن أن تسبب تهيج الجلد والحساسية.

حمض الريتينويك، هذا العنصر لمكافحة الشيخوخة التي يمكن أن يسبب تهيج جلدك.

-ميثيل بارابين / بارابين، هذه المواد الحافظة التجميلية يمكن أن تسبب الحساسية وتسبب في سد المسام.

-حمض الصفصاف، هذا المقشر يمكن أن يهيج البشرة الحساسة.