شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية للمراهقين.. اعرفها واهتم بصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاهتمام بالصحة من الأشياء التى يجب زرعها في الأبناء منذ صغرهم، وفترة المراهقة من المراحل التى تشكل أهمية والتى يجب أن يتعلم فيها المراهق الحفاظ على نمط حياة صحى، في هذا التقرير نتعرف على نصائح للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية للمراهقين، وفقا لموقع family doctor .

طرق الاهتمام بالصحة الجسدية للمراهقين-ممارسة طرق الاهتمام بالصحة الجسدية للمراهقين-ممارسة الرياضة بانتظام، يجب أن يكون المراهقون نشيطين بدنياً لمدة 60 دقيقة على الأقل كل يوم.

- اتباع نظام غذائي صحي، الأكل الصحي هو جزء مهم من نموك وتطورك. تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومجموعة متنوعة من الأطعمة البروتينية ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

-الحفاظ على وزن صحي، الأطفال والمراهقون الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة كشخص بالغ، كما أنهم عرضة لخطر أكبر للأمراض المزمنة الأخرى والاكتئاب .

-الحصول على قسط كاف من النوم، يحتاج معظم المراهقين إلى ما بين 9 إلى 9 ساعات ونصف من النوم كل ليلة، والنوم له تأثير قوي على قدرتك على التركيز والقيام بعمل جيد في المدرسة.

- تحديث اللقاحات، احصل على لقاح الأنفلونزا كل عام وإذا لم تكن قد حصلت على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري فقم بالحصول عليه، للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري وبعض أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان عنق الرحم.

- اغسل أسنانك بانتظام، فهذه من العادات الجيدة التى تمنع مشاكل الأسنان واللثة في مرحلة البلوغ.

- كريم واقي من الشمس، حروق الشمس في الطفولة أو اثناء المراهقة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد كشخص بالغ.

-لا تستمع إلى الموسيقى الصاخبة. هذا يمكن أن يضر السمع لبقية حياتك.

نصائح لتحسين الصحة النفسية للمراهق-تعلم طرق لإدارة الإجهاد، لا يمكنك تجنب التوتر ، لذلك تحتاج إلى معرفة كيفية إدارته، سيساعدك هذا على التزام الهدوء وتكون قادرًا على العمل في المواقف العصيبة.

-ادرس وابذل قصارى جهدك في المدرسة، هناك صلة قوية بين الصحة والنجاح الأكاديمي.

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- حاول الحفاظ على علاقة جيدة مع والديك تذكر أنهم يريدون ما هو أفضل بالنسبة لك.

-تطوير توازن جيد بين المدرسة والعمل والحياة الاجتماعية.

-تعرف على علامات المرض النفسي وتشمل هذه:

-القلق.

-الاكتئاب.

-التعب المفرط.

-فقدان احترام الذات.

فقدان الاهتمام بالأشياء التي كنت تحبها.

فقدان الشهية.

زيادة الوزن أو فقدانه.

تغير الشخصية.

انتبه لمزاجك ومشاعرك، لا تفترض أن أفكارك أو مشاعرك السلبية ليست سوى جزء من كونك مراهقًا، إذا كنت قلقًا بشأن شيء ما ، فاطلب المساعدة من طبيب نفسي أو من والديك.