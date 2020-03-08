شكرا لقرائتكم خبر عن يوم المرأة العالمى.. من الختان للعنف كيف تتأثر النساء نفسيًا قبل جسديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اليوم العالمي للمرأة، كيف يؤثر الختان على المرأة من الناحية النفسية والجسدية، وذلك وفقًا لموقع "scielo"، الذي أوضح أن الختان، يتسبب في تعرض الأنثى للألم النفسي والعضوي.

ووفقًا للمجلس القومى للسكان الذي قدم الإحصائيات الخاصة بختان الإناث، حيث وصل معدل ختان البنات وسط السيدات اللاتى سبق الزواج فى عمر الإنجاب بين 15 و49 سنة هى 92%، وختان للبنات أقل من 15 سنة هى 61%، وفي آخر تقرير كشف المجلس القومى للسكان، تراجع نسب انتشار ختان الإناث حيث تراجعت من 74% وسط الفئة العمرية من15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014.

وأثبت المجلس القومي للسكان أن أغلب حالات الختان تتم فى عمر الـ10 سنوات، وهذا يؤثر بشكل سلبي جدًا علي الصحة النفسية والعضوية للفتاة والمرأة.

وقدمت منظمة الصحة العالمية، الإحصائيات الخاصة بالعنف الموجّه نحو المرأة، ومعدلات الانتشار والتأثيرات الصحية لعنف الشريك الحميم والعنف الجنسي من غير الشركاء، وتعاني نسبة 35% المائة، كما أن العنف الذي يمارسه الشريك أي الزوج هو من أكثر أنواع العنف شيوعًا ضد المرأة، إذ يلحق الضرر بنسبة 30% من النساء في أنحاء العالم أجمع.

وقدم التقرير العديد من التأثيرات السلبية التي تتعرض لها الفتيات المختنات، ومنها:

-التعرض للصدمة النفسية والخوف والقلق.

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-نتيجة للمشاعر السلبية الناتجة عن الصدمة تصاب الفتيات في سن الزواج من الخوف لإتمام العلاقة الزوجية والجنسية، وفي بعض الأحيان تصاب بالبرود الجنسي.

-في بعض الأحيان يكون الختان السبب في فشل الزواج واللجوء للطلاق نتيجة لدم توافق رغبات الزوج مع الزوجة.

وأضاف التقرير أن هناك العديد من التأثيرات السلبية علي الصحة الجسدية للفتاة التي تعرضت للختان، وهي التعرض لتشويه في جسد الفتاة وهذا يزيد من تعرضها للأورام الليفية والتعرض للإعاقة في الجهاز التناسلي، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالميكروبات والجراثيم، وأيضًا التعرض لمشاكل في المهبل كالجفاف والالتهابات.

أما بالنسبة للعنف الذي تواجه النساء، فالتأثير النفسي يكون التالي:

-زيادة فرص التعرض للانتحار، وذلك وفقًا لدراسة نشرت أنه يوجد في العالم نسبة 38% من النساء يتعرضن للقتل على يد شركائهن الحميمين، و42% من النساء الأخريات اللائي يواجهن عنفًا جسديًا أو جنسيًا على يد شركائهن يتعرضن لإصابات من جراء هذا العنف.

-الإصابة بالاكتئاب والقلق والتوتر.

-زيادة التعرض للإدمان سواء كالنت المخدرات أو الحكوليات.