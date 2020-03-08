شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقيقة الأزمة الصحية لعماد متعب وأعراض انخفاض ضغط الدم وخطورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق عماد متعب لوعكة صحية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة، حيث اشتبه الأطباء فى أنه مصاب بجلطة فى المخ ولكن تبين ان إصابته هي انخفاض بالضغط وهبوط فى الدورة الدموية.

ويقدم التقرير التالى معلومات هامة عن أسباب انخفاض ضغط الدم والذى يؤدى إلى هبوط الدورة الدموية وفقا لما ذكره موقع medicinenet الطبي.

انخفاض ضغط الدم يحدث نتيجة أن تدفق الدم إلى أعضاء الجسم غير كافٍ وتتطور أعراض وعلامات انخفاض تدفق الدم وتشمل الشعور بالدوار والإغماء وتظهر هذه الأعراض بشكل بارز عندما ينتقل الأفراد من وضع أو الجلوس إلى وضع الوقوف المفاجيء وتسمى هذه الحالة انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم الذي يؤدي إلى عدم كفاية تدفق الدم إلى أعضاء الجسم حدوث جلطات ونوبات قلبية وفشل كلوي. أخطر أشكال الصدمات .

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يمكن تحديد سبب انخفاض ضغط الدم عن طريق اختبارات الدم والدراسات الإشعاعية واختبارات القلب للبحث عن قصور القلب وعدم انتظام ضربات القلب، يتم تحديد علاج انخفاض ضغط الدم عن طريق سبب انخفاض الضغط.

أعراض انخفاض ضغط الدم

الإغماء، دوخة، شعور بالدوار، ألم في الصدر، عدم وضوح الرؤية، زيادة العطش، غثيان.

وضغط الدم هو القوة التي تسمح بتدفق الدم في الأوعية الدموية. إنه يشكل إحدى علامات الحياة الهامة أو العلامات الحيوية ، والتي تشمل معدل ضربات القلب والتنفس ودرجة الحرارة.، ينشأ ضغط الدم عن طريق ضخ الدم للقلب في الشرايين .

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.