تعرف على الفارق بين التهاب الحلق الفيروسى والبكتيرى ومتى تتناول مضاد حيوى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيبنا جميعا ولكن هل تعرف ان له نوعان وهما الفيروسي والبكتيرى، وكلاهما له طريقة فى علاجه، لذا نتعرف في هذا التقرير على الفرق بين التهاب الحلق الفيروسي والبكتيري وكيفية التفرقة بينهما، ومتى يكون تناول المضاد الحيوي جيدا، وذلك وفقا لموقع on health .

التهاب الحلق البكتيري strep throat

التهاب الحلق البكتيرى تسببه دائمًا العدوى البكتيرية، البكتيريا العقدية تصيب الحلق واللوزتين ، ويمكن علاج هذا الالتهاب سريعا بالمضادات الحيوية.

التهاب الحلق الفيروسي sore throat

التهاب الحلق الذى تسببه الفيروسات يمكن أن يكون مؤلما للغاية ، لكنه ليس مؤلما مثل التهاب الحلق البكتيري.

عندما يكون لديك نزلة البرد، يكون السبب عادة هو فيروس، وهذا يعني أنه لن يستجيب للمضادات الحيوية.

وفي الحالتين يجب رؤية الطبيب إذا كانت الأعراض:

-تستمر لفترة أطول من أسبوع.

-يعود بشكل مستمر.

-تغير صوتك لأكثر من أسبوعين.

-تسبب الجفاف.

اعراض التهاب الحلق البكتيري

بعض علامات الإصابة ببكتيريا الحلق ستكون مرئية، قد تشمل:

-بقع بيضاء على اللوزتين أو الحلق.

-بقع حمراء داكنة أو بقع على سطح الفم.

طفح جلدي.

- قد يظهر بعض المرضى تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة وبعضهم مصابين بالحمى.

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العلامات والأعراض هي نفسها لكل من الأطفال والبالغين.

على الرغم من أن هذه العلامات قد تشير إلى وجود بكتيريا ، إلا أن زيارة الطبيب ضرورية لاتخاذ قرار.

البالغين أقل عرضة للإصابة بهذا المرض من الأطفال، بالنسبة للأطفال في سن المدرسة ، فإن احتمالات إصابتهم بالتهاب الحنجرة هي ما بين 20٪ إلى 30٪. بالنسبة للبالغين ، فإن الاحتمالات أكثر من 5٪ إلى 15٪.

اعراض التهاب الحلق الفيروسي

غالبًا ما تسبب التهاب الحلق فيروسات، مما يجعل علاجها أمرًا صعبًا. ويمكن أيضا أن يكون سببها

هواء جاف، المهيجات مثل التلوث ،

الدخان، بما في ذلك دخان السجائر ، والحساسية.

عادة ما يختفي التهاب الحلق الفيروسي من تلقاء نفسها دون أي علاج بالمضادات الحيوية. في الواقع ، فإن المضادات الحيوية عديمة الفائدة ضد الالتهابات الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا ، وهي الأسباب الأكثر شيوعًا للأمراض التي تسبب التهاب الحلق.

وتشمل اعراض التهاب الحلق الفيروسي

-سيلان الأنف.

عيون دامعة.

-سعال.

العطس.

-حمى منخفضة .

- تورم الغدد الليمفاوية تحت الذقن والجزء الأمامي من الرقبة يمكن أن تشير إلى أي نوع من العدوى.

يمكن أن تصاحبه التهاب الأذن أو التهاب الجيوب الأنفية ، على سبيل المثال.