موجز العين الاقتصادي.. لبنان يرفض سداد ديونه ومشاهد مرعبة من "كورونا"

ترصد "العين الإخبارية" أبرز الأحداث الاقتصادية خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث الاقتصادية المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أظهرت بيانات رسمية أن نيجيريا سجلت أول عجز تجاري ربع سنوي منذ منتصف عام 2016.

أكدت وزارة النفط العراقية، السبت، أن التوصل إلى اتفاق بين أعضاء منظمة أوبك والمتحالفين معها من خارج المنظمة، يهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة التوازن بين العرض والطلب، والعمل على التخفيف من الآثار والتداعيات التي أعقبت انتشار فيروس كورونا، لكنها اعتبرت أن عدم التوصل إلى اتفاق خفض جديد "ليس نهاية المطاف".

اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات مبادرة لتوحيد نماذج إفصاح موحدة للشركات المدرجة في أسواق الدولة المالية، وتعميم النماذج الموحدة على كل من الشركات المدرجة والأسواق المالية، وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتوحيد إجراءات ومتطلبات الإفصاح على مستوى أسواق الإمارات المالية.

بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية أذربيجان.

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قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، السبت، في أعقاب تصويت حكومي بالإجماع على التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية، إنه لا يمكن لبلد أن يقوم اقتصاده على الاستدانة، حيث إن الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله.

أضرار فيروس "كورونا" المستجد لا تتوقف عند إصابة أكثر من 100 ألف حول العالم ووفاة نحو 3500 شخص، إذ إن الذعر والحجر الصحي في بعض الدول، المتوقع تزايده ليشمل عشرات الآلاف، يمثل ضربة للاقتصاديات سواء المتقدمة أو النامية.

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الحكومة تصوت بالإجماع على التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية.

اتفقت الإمارات وجمهورية الجبل الأسود "مونتنيغرو" على تعزيز التعاون الثنائي في 11 مجالا، هي التجارة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والنقل وريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار والعلوم والصناعات الإبداعية.

ذكر تقرير إخباري، السبت، أن مصرف "ستيت بنك اوف إنديا" الهندي يعتزم على الفور ضخ استثمارات بقيمة 24.5 مليار روبية هندية (332 مليون دولار) في "يس بنك ليمتد" الذي يواجه أزمة شديدة.

يجرّد المستهلكون رفوف المتاجر من لفائف المراحيض ومعقمات الأيادي والأقنعة في كل أنحاء العالم من اليابان مرورا بفرنسا وصولا إلى الولايات المتحدة، فيما يثير فيروس كورونا المستجد هلعا بين الناس القلقين من حصول نقص في السلع.