انتفاخ البطن دون نزول الدورة الشهرية.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحدث انتفاخ البطن عند شد البطن أو امتلائها، وهو ما يجعل المنطقة تبدو أكبر في الحجم، وقد تصير البطن جامدة أو مشدودة عند محاولة لمسها، وهي الحالة التي قد تشعر معها المرأة بحالة من الانزعاج وبعض الألم، لكن عادة ما يكون ذلك شعورا مؤقتا ولا يدعو للقلق.

وقد لا تنزل الدورة الشهرية حين لا تأتي دورة الحيض في الوقت الذي تتصور فيه المرأة مجيئها ولا تكون متأخرة فحسب.

وهو ما يحدث حين لا تسير الدورة الشهرية وفق إيقاعها المعتاد، وبينما قد يبدو ذلك أمرا شائعا لدى كثير من السيدات، فربما يعني عدم نزول الدورة في موعدها أن المرأة تعاني من مشكلة طبية، ونستعرض فيما يلي 8 أسباب محتملة وراء انتفاخ البطن دون نزول الدورة الشهرية، وهي كما يلي:

- الحمل.

- انقطاع الطمث.

- كيسات المبيض.

- متلازمة تكيس المبايض.

- الحمل خارج الرحم.

- سرطان المبيض.

- فقدان الشهية العصبي.

- اضطرابات القلق.

ما الذي يسبب انتفاخ البطن؟

عادة ما يحدث الانتفاخ نتيجة تناول أطعمة بعينها، كما القرنبيط، الفاصوليا والملفوف، حيث تفرز تلك الأطعمة غازات في الأمعاء عند هضمها، كما قد يتسبب عسر الهضم وغيره من اضطرابات الهضم المؤقتة في حدوث مشكلة الانتفاخ للبعض.

ونوه أطباء أيضا لوجود أسباب أخرى لانتفاخ البطن دون نزول الدورة الشهرية من ضمنها:

- الضغط العصبي.

- تناول بعض أنواع الأدوية مثل حبوب منع الحمل، أدوية العلاج الكيميائي ومضادات الاكتئاب.

- وجود ورم أو انسداد هيكلي يؤثر على خروج البويضة من قناة فالوب.

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- اضطرابات الغدة الدرقية أو الغدة النخامية.

متى ينصح بزيارة الطبيب؟

حال شعرت المرأة بأي من الأعراض التالية بالإضافة لوجود ألم وانتفاخ بالبطن، يتعين عليها في تلك الحالة أن تلجأ إلى طبيب نساء مختص من أجل طلب المشورة والنصيحة:

- نزول دم في البراز أو نزول البراز بلون داكن.

- الإسهال الذي لا يزول في يوم واحد.

- ألم شديد في البطن.

- القيء غير المنضبط.

- حرقة شديدة أو متفاقمة.

- نزيف مهبلي.

كيفية علاج مشكلة انتفاخ البطن دون نزول الدورة؟

يمكن للطبيب أن يوصى بتناول عدد من الأدوية التي تساعد في معالجة تلك المشكلة، وتعنى تلك الأدوية بمعالجة معظم الأسباب التي ربما تقف وراء حدوث المشكلة.

فضلا عن إمكانية معالجة المشكلة باتباع بعض طرق العناية المنزلية كاتباع نظام غذائي صحي، تجنب الأملاح والدهون الزائدة وشرب كثير من المياه، مع العلم أن السوائل التي تحتوي على كافيين، بما في ذلك الشاي والقهوة، قد تساهم في حدوث الانتفاخ.

كيف يمكن منع مشكلة انتفاخ البطن دون نزول الدورة الشهرية؟

يجب معرفة أن الضغط العصبي قد يؤدي لعدم نزول الدورة الشهرية في موعدها المنتظم، ولذلك ينصح بمحاولة الحد من مستويات التوتر والضغط العصبي، كما ينصح بالانخراط في بعض النشاطات التي تمنح الشعور بالاستمتاع، كما ممارسة الرياضة وسماع الموسيقى، حيث تفيد هكذا نشاطات في الاسترخاء والحد من التوتر.