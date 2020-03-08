محرك بحث "غوغل" يحتفل بالنساء القادة في اليوم العالمي للمرأة

تحتفل شركة" غوغل" Google باليوم العالمى للمرأة من خلال وضع فيديو مدته 55 ثانية على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث العالمي، وفقا لما ذكره موقع "mashable"، قامت عملاق التقنية الأميركية بالعمل مع مجموعة متنوعة من الفنانين حول العالم لتصميم ذلك الفيديو، الذى يتم عرضه فى تمام الساعة 12 صباحا من يوم الثامن من مارس/آذار.

ويضم الفيديو مجموعة من رسوم الماندالا الورقية ثلاثية الأبعاد، التى رسمها فنانان من مدينتى أوسلو ولندن، وهما جولى ويلكنسون وجويان هورسكروف من "Makerie Studio"، والرسوم المتحركة لرسامى الرسوم المتحركة الموجودين فى زيورخ Marion Willam & Daphne Abderhalden من DRASTIK، كل من تاريخ هذا الاحتفال القوى أهميته بالنسبة للمرأة عبر الأجيال.

وكما سيقوم مساعد "غوغل"، بنشر قائمة تضم قصصا وحقائق عن 12 امرأة ملهمة من جميع أنحاء العالم، والتى تضم المهندسة العراقية "زها حديد"، كواحدة من تلك النماذج التى يمكن للناس سماع قصصهم عن طريق التفاعل مع مساعد غوغل باللغة العربية.

ويمكن للمستخدمين أن يستمعوا إلى تلك القصص من خلال قول "حقائق عن نساء ملهمات"، وسيقوم مساعد غوغل Google بعرض الإجابات عن كل تلك الاستفسارات فى نهاية الصفحة التى تضم الإجابة.

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