ما هي أسباب انتفاخ البطن بعد الأكل.. وما هو علاجه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يعاني كثيرون من الانتفاخ المصاحب لتناول الطعام، ويردّون هذه الحالة إلى إصابتهم بأمراض الجهاز الهضمي، إلا أنه يتبيّن لهم وبعد زيارة الطبيب بأنه لا مشاكل صحية يعانون منها، ولا يوجد تشخيص واضح للحالة.

وآخرون يعتقدون أن أعراض الانتفاخ مرتبطة بصورة مباشرة بالأمراض، فيبدؤون البحث عن التشخيص الأنسب، ولكن ما يجهلونه بأن الانتفاخ بعد تناول الطعام قد يكون مرتبطا بالعادات الغذائية والممارسات الخاطئة أثناء تناولهم الطعام، كما تقول أخصائية التغذية روان منذر الجعبري.

لتجنب حدوث الانتفاخ

إن من أهم الأمور التي يجب تجنبها لتقليل كمية الهواء الداخل أثناء تناول الطعام الخلط بين السوائل والطعام، ويفضل شرب السوائل قبل نصف ساعة وبعد نصف ساعة من تناول الطعام، إلى جانب تجنب تناول المشروبات الغازية التي قد تزيد من كمية الغازات وزيادة انتفاخ البطن.

ومن النصائح أيضا، الحذر من تناول كميات كبيرة من الأكل دفعة واحدة، أو مرة واحدة باليوم، والصحي هو إعطاء وجبات الطعام حقها بالوقت لتجنب حدوث الانتفاخ، مع ضرورة تقسيم الوجبات خلال النهار ما بين فطور وغداء وعشاء وسناكات.

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هناك بعض الأطعمة يُفضل عدم تناولها نظرا لتحسس البعض منها مثل: الجلوتين واللاكتوز، والفركتوز والبيض؛ لأنها قد تزيد من انتفاخ البطن.

ومن الأطعمة التي يسهم تناولها في زيادة حالة الانتفاخ عند الأشخاص البقوليات والبصل والألياف، لذلك من الجيد تجنب البقوليات والبصل، أما فيما يخص الألياف، فتناولها دفعة واحدة وبكميات كبيرة قد يزيد من انتفاخ البطن ويسبب الإمساك، لذا من المهم تقسيم تناول الألياف على مراحل وبكميات صغيرة.

وقد يستغرب البعض أن مضغ العلكة ولفترات طويلة يزيد من احتمالية إدخال الهواء للجهاز الهضمي بكمية كبيرة، وبالتالي حدوث انتفاخ البطن، بحسب الجعبري.

الوقاية من حدوث الانتفاخ

الوقاية من حدوث الانتفاخ يتطلب القيام ببعض الممارسات الصحيحة التي تساعد على التخلص منها، أهمها: شرب شاي الأعشاب بين الوجبات، بالأخص النعناع والزنجبيل والكمون؛ إذ تعد تلك المشروبات الأفضل لطرد الغازات، بالإضافة إلى شرب كمية كافية من الماء خلال النهار وبشكل منفصل عن وجبات الطعام هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمن المهم ممارسة التمارين الرياضية الضرورية للتخلص من المشكلات المرتبطة بالجهاز الهضمي والانتفاخ المزعج، فممارسة التمارين الرياضية بين ٣٠-٤٥ دقيقة قد تكون كفيلة لراحة الشخص الذي يعاني منه.

عن موضوع انتفاخ البطن بعد الأكل وكيفية الوقاية منه، التقت "فوشيا" أخصائية التغذية روان منذر الجعبري للحديث عنه أكثر، وكان هذا اللقاء.