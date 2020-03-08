تخلصي من الرؤوس السوداء المزعجة بهذه الخلطات

الرؤوس السوداء واحدة من الأمور المزعجة بالنسبة للصبايا، خاصة أنه يمكن ملاحظتها بالوجه بكل بساطة، ولهذا اخترنا لكِ مجموعة من الوصفات الطبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء، لمظهر أكثر ثقة بالنفس.



خليط السكر البني وزيت الزيتون

- ملعقة كبيرة سكر بني

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- قطرات ماء الورد

امزجي كلاً من السكر البني وزيت الزيتون وماء الورد، وضعيه على بشرتك لمدة 5-3 دقائق، مع الفرك بطريقة عكسية، ومن ثم اشطفي بشرتكِ بالماء.

ويمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا أو مرتين.



خليط الشوفان وبذور الكتان

- ملعقة صغيرة شوفان

- ملعقة صغيرة من بذور الكتان

- ملعقة كبيرة حليب



اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعيها على بشرتك.

اتركي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم أزيليه مع فرك البشرة بلطف لإزالة الرؤوس السوداء قدر الإمكان.

كرري الماسك مرة واحدة أسبوعياً لنضارة وصحة بشرتك، وتقشير الجلد الميت.

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خليط القهوة الخام مع زيت جوز الهند

- ملعقة صغيرة من القهوة الخام

- نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، مع فرك البشرة، ومن ثم اشطفي المنطقة بالماء الفاتر.

كرري الخليط مرتين بالأسبوع.

ملحوظة: لنتيجة فعالة أكثر، جربي عمل حمام البخار قبل وضع الماسكات.

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