عارضة أزياء لبنانية تتحدَّث من الحجر الصحي عن تفاصيل إصابتها بـ"كورونا"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً ‫ للمذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة التي أصيبت بفيروس كورونا وهي تتحدث من داخل الحجر الصحي.

وتطمئن لجين متابعيها أنها أصبحت أفضل وهي تتعافى، وذكرت أن عوارض المرض تختلف من شخص إلى آخر، وقد عانت من ارتفاع شديد في درجة حرارتها ما استدعى نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

كما طمأنت أن ابنتيها بخير علما أنهما أصيبتا بالمرض بعد التقاط العدوى من والدتهما.

وكانت لجين عضاضة عادت من بريطانيا واحتفلت بعيد ميلاد ابنتها في المنزل مع حشد من الأصدقاء وأولادهم، ليتبين فيما بعد إصابتها بكورونا!

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وتبين إصابة لجين، وهي مذيعة لبنانية سابقة، بالفيروس بعد عودتها من بريطانيا. فبعد ارتفاع حرارتها بشكل كبير، توجهت عضاضة إلى مستشفى الجامعة الأميركية بالعاصمة بيروت، وأجرت فحوصات طبية ليتم تأكيد إصابتها بكورونا. بعدها تم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي وخضوعها للحجر الصحي. كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن عضاضة نقلت الفيروس إلى ابنتها والعاملة المنزلية لديها.

إلى ذلك تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعقيم منزل المذيعة السابقة الواقع في العاصمة.

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