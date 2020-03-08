رئيسة إستونيا تنتظر نتيجة فحص الإصابة بفيروس "كورونا"

تالين - لايف ستايل
امتنعت رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد، عن المشاركة بفعالية احتفالية لكونغرس البلاد بسبب انتظارها نتائج تحليل أجرته بخصوص إصابتها من عدمها بفيروس "كورونا" بعد عودتها من واشنطن.
وقال مستشار الرئيسة: "كان من المفترض مشاركتها في فعالية مخصصة للذكرى الـ30 لكونغرس البلاد لكنها آثرت عدم المشاركة لأن نتيجة تحليل الكورونا لم تصدر بعد".
ووفقا لمستشار الرئاسة، في بداية الأسبوع، شاركت كاليولايد في كونغرس اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة في واشنطن، وقال منظمو الحدث الجمعة، إنه تم العثور على فيروس "كورونا" لدى اثنين من المشاركين في المؤتمر.
يذكر أنه بالإضافة إلى كاليولايد، حضر المؤتمر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو.
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