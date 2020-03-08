شكرا لقرائتكم خبر عن أحذر .. النصائح الطبية المزيفة لمواجهة فيروس كورونا يجب تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع شهره الرابع مازال فيروس كورونا، يتوسع ويتنشر ووصل عدد الدول المصابه إلى قرابه 100 دولة وتخطى عدد الوفيات عالميا 3097 حالة وفاة حتى الآن، وتخطى عدد المصابين بالفيروس 106آلاف شخص في أنحاء العالم مع وصول الفيروس إلى دول جديدة وتسببه في مزيد من الأضرار الاقتصادية.

وبالرغم من المحاولات الحثيثة للفرق الطبية والعلماء حول العالم، لم يتم الكشف حتى اليوم عن طرق علاج فعالة أو طرق وقائية مؤكدة، بالرغم من آلاف الدراسات التي نشرت عبر الانترنت، والتي نسبت إلى مراجع طبية ودراسات علمية.

مكمل المعادن "MMS" مكمل المعادن "MMS" زعم ناشطون على "يوتيوب" وصفحات التواصل الاجتماعى، والذين لديهم آلاف المتابعين، أن المتم المعدنى "MMS" ، يمكن أن يعالج فيروس كورونا بشكل تام.

Advertisements

واستضافت العديد من وكالات الأنباء العالمية الناشطين، وتم تنظيم حلقات حول الموضوع، وادعى البعض أن المتمم يستطيع القضاء على الفيروس لاحتوائه على ثاني أكسيد الكلور، وروج لهذه المادة، قبل انتشار فيروس كورونا، كقاتل فعال لأنواع من مرض السرطان، لكنهم ادعوا أنه فعال أيضا لعلاج الفيروس الجديد.

ومن جهتها حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من مخاطر شرب هذا السائل، وأصدرت السلطات الصحية عدد من البلدان تنبيهات حول هذا الموضوع.

وقالت العاملة في "اليونيسيف" شارلوت جورنيتزكا، إن "هناك تضليل حول أخبار الفيروس كورونا التي نشرت عبر الانترنت، تزعم بأن تجنب المثلجات والأطعمة الباردة يمكن أن يساعد بالحد من الإصابة، هذا بالطبع غير صحيح".

وبحسب لجنة الصحة الوطنية فى الصين انخفض عدد حالات الإصابة بمقدار النصف تقريبا السبت الماضى مقارنة بيوم الجمعة، فيما أعلنت وزير الصحة الياباني إن إمكانيات الفحص ستزيد بحلول نهاية الشهر الجاري، مع بدء التأمين الصحي الوطني في تغطيتها، فيما فرضت إيطاليا إغلاقا فعليا لقطاعات من شمال البلاد اليوم الأحد بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو وذلك في محاولة جديدة لاحتواء التفشي المتسارع لفيروس كورونا.