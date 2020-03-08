شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للمرأة.. متلازمتا تيرنر وريت تصيبان النساء فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني النساء من مشكلات وظروف صحية فريدة ، من الحمل وانقطاع الطمث إلى أمراض النساء ، مثل الأورام الليفية الرحمية واضطرابات قاع الحوض، وهناك بعض الحالات الأخرى تؤثر على الرجال أيضًا ولكنها تؤثر على النساء بشكل أساسي أو أكثر، وفى اليوم العالمى للمرأة يقدم التقرير التالى معلومات هامة عن أمرا ومتلازمات لا تصيب إلى النساء فقط.

ووفقا لموقع webmed تشمل صحة النساء والاضطرابات التي تصيب السيدات الحيض وعدم انتظامه، صحة المسالك البولية، بما في ذلك سلس البول واضطرابات قاع الحوض، واضطرابات مثل التهاب المهبل الجرثومي، الأورام الليفية الرحمية.

وتشمل الاضطرابات والحالات الأخرى التي تصيب النساء فقط متلازمة تيرنر ومتلازمة ريت وسرطانات المبيض وعنق الرحم.

متلازمة تيرنر

تلك الحالة لا تصيب إلا السيدات فقط، وتنتج عندما يكون كروموسوم X المحدد للجنس واحد مفقودًا كليًا أو جزئيًا، تؤدى تلك المتلازمة إلى ظهور مجموعة متنوعة من المشكلات الطبية ومشكلات النمو، بما يتضمن قصر الطول أو فشل المبيضين في النمو أو عيوب القلب.

ويمكن تشخيص الإصابة بمتلازمة تيرنر قبل الولادة أو في مرحلة الطفولة المبكرة وتحتاج المصابات بهذه المتلازمة لرعاية طبية متخصصة .

اعراض متلازمة تيرنر

ضعف النمو ، والإصابة بعيوب في القلب، عيوب خلقية بالكلى، الرقبة العريضة ، صدر عريض، حلمات متباعدة، ذراعين يمكن ثنيهما إلى الخارج ناحية المرفق، أظافر أصابع الأيدي والأرجل ضيقة وملتفة للأعلى،تورم الأيدين والقدمين، تراجع خط الشعر في الجزء الخلفي للرأس، عدم حدوث طفرات النمو والبلوغ في أوقات حدوثها من مرحلة الطفوله، قصر القامه بعد البلوغ ،تأخر بدء ظهور علامات البلوغ، قصر فترة الحيض، عدم القدرة على إنجاب الأطفال دون استخدام علاجات الخصوبة.

متلازمة ريت

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أما متلازمة ريت فهى إحدى المشكلات الصحية التي تصيب الجنس الناعم فقط وهى اضطراب عصبي حاد عادة ما يتم اكتشافه في أول عامين من الحياة ولا يوجد علاج لهذه المتلازمة.

يختلف العمر الذي تظهر فيه الأعراض ، ولكن يبدو أن معظم الأطفال المصابين بمتلازمة ريت ينموون بشكل طبيعي لمدة 6 أشهر الأولى قبل ظهور أي علامات للاضطراب، تظهر التغييرات الأكثر شيوعًا عادة عندما يتراوح عمر الأطفال بين 12 و 18 شهرًا .

أعراض متلازمة ريت

تباطؤ النمو حيث لا ينمو المخ بشكل صحيح ، والرأس عادة ما يكون صغيراً، بالإضافة إلى مشاكل مع حركات اليد، معظم الأطفال الذين يعانون من متلازمة ريت يفقدون استخدام أيديهم.

اضطراب المهارات اللغوية خاصة في الفترة بين الأعمار من 1 إلى 4 سنوات ، تبدأ المهارات الاجتماعية واللغوية في الانخفاض، الأطفال الذين يعانون من متلازمة ريت يتوقفون عن الكلام ويمكن أن يعانون من قلق اجتماعي شديد، قد يبتعدون عن الأشخاص أو الألعاب أو المناطق المحيطة بهم أو لا يهتمون بها.

مشكلة في التنفس: قد تصاب الطفلة المصابة بمتلازمة ريت بمشاكل في النفس ، بما في ذلك التنفس السريع جدًا ، والزفير القوي للهواء أو اللعاب ، وابتلاع الهواء.

كما يميل الأطفال المصابون بمتلازمة ريت إلى أن يصبحوا متوترين وسريعى الغضب مع تقدمهم في السن، قد يصرخون لفترات طويلة من الزمن ، أو العكس يكون لديهم نوبات طويلة من الضحك.