شكرا لقرائتكم خبر عن حقن الفيلر الحل المثالي لمشكلة سرعة القذف.. الدكتور وائل هنداوي يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشكلة سرعة القذف مشكلة كبيرة تواجه العديد من الرجال في الآونة الأخيرة، والتي تؤثر حتما على العلاقات الزوجية وتولد الكثير من الخلافات.

الدكتور وائل هنداوي، جراحات المسالك البولية وأمراض الذكورة، في مراكز change me المعتمدة من DR Z ADVISOR، يوضح من خلال التقرير التالي طرق علاج مشكلة سرعة القذف.



3 عيوب لاستخدام الكريمات الموضعية لعلاج سلاعة القذف

وأوضح الدكتور وائل هنداوي في حديثه لـ ”الخليج 365” إن مشكلة سرعة القذف مشكلة كبيرة قد تواجه بعض الرجال في الوطن العربي، فهناك وقت ما بين الإيلاج والقذف، ولكي يتم تحديدها أخذوا عينة من الرجال على مستوى العالم، لكي يتم التعرف على الوقت الطبيعي للقذف، ووجد انه في المتوسط من 5 إلي 7 دقائق، ولكن السؤال هنا هل المدة الأقل من ذلك تعني وجود سرعة قذف؟ وللإجابة على هذا التساؤل سنحتاج إلي الزوجة والزوج، لافتاً إلي إن إذا كانت الزوجة تصل الي الإشباع قبل زوجها وهناك رضا بين الطرفين في تلك الحالة لا تحدث مشكلة، ولكن المشكلة هنا إذا كان الزوج يصل إلي الإشباع قبل الزوجة.



4 مميزات هامة لحقن الفيلر لعلاج سرعة القذف

* علاج سرعة القذف:

وأشار إلي إن هناك الكثير من الأساليب العلاجية لسرعة القذف منها الكريمات الموضعية وحقن الفيلر ومنها الحلول الجراحية، لافتاً إنها تعتبر غير مرضية للطرفين لانها تقلل الشعور بالمتعة سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة، أما حقن الفيلر والذي يتم في رأس الجهاز التناسلي بإعتباره أكثر منطقة حساسة، فهو أكثر فعالية ونتائجها تستمر من 9 شهور إلي عام.

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