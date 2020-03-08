شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. متى تحتاجين لإجراء تحليل البرولاكتين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الزواج تتعرض بعض النساء للتأخر في الإنجاب، وعند إجراء بعض التحاليل وأبرزها تحليل البرولاكتين الذي يتم عن طريق أخذ عينة من الدم وتحليلها، وقدم التقرير المنشور عبر موقع " medlineplus"، ما هو هرمون البرولاكتين، وما هي نسبه الطبيعية والغير طبيعية.

وأشار التقرير، إلى أنه يتم قياس مستوى هرمون البرولاكتين عن طريق سحب عينة من الدم، فالبرولاكتين هو هرمون تصنعه الغدة النخامية ، وهي غدة صغيرة في قاعدة المخ، ويسبب البرولاكتين نمو الثديين وصنع اللبن أثناء الحمل وبعد الولادة، ولكن في حالة ارتفاع نسبته فهذا الأمر يتسبب في تأخر الحمل.



ارتفاع هرمون البرولاكتين

وأكد التقرير، أن في حالة الحمل والرضاعة تكون مستويات البرولاكتين مرتفعة، والعكس في حالة غير الحمل، وأيضا عند الرجال، لافتا أنه في حالة ارتفاع نسبة الهرمون بدون الأسباب السابق ذكرها، فهذا يعني غالبًا أن هناك نوعًا من أورم الغدة النخامية، وهذا الورم يجعل الغدة تنتج الكثير من هرمون البرولاكتين الذي يتسبب في إنتاج الحليب لدى الرجال والنساء .

وأوضح التقرير، أن ارتفاع هرمون البرولاكتين عند النساء ، يمكن أن يسبب في حدوث مشاكل في الدورة الشهرية والعقم أي عدم القدرة على الحمل، أما عند الرجال ، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدافع الجنسي وضعف الانتصاب أي العجز الجنسي ، هو عدم القدرة على الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه.

ما هي أعراض ارتفاع هرمون البرولاكتين؟..قدمها التقرير ، وهي:

-إنتاج الحليب في الثدي.

-الصداع.

-حدوث تغييرات في الرؤية.

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-حدوث لخبطة في مواعيد الدورة الشهرية.

-تأخر الحمل، أو العقم.

-جفاف المهبل.



ما هو ارتفاع هرمون البرولاكتين

وأوضح التقرير، أنه في حالة الذهاب لإجراء تحليل هرمون البرولاكتين، يجب أخذ العينة بعد الاستيقاظ ب4 ساعات، وذلك لأن هذا الهرمون يكون مرتفع في الصباح بعد الاستيقاظ، وأيضا عليك إخبار طبيب التحليل بالأدوية التي تقوم باتناولها، فأدوية الضغط ومنع الحمل ومضادات الاكتئاب تساعد في رفع نسبة هرمون البرولاكتين في الدم.

فالنتائج الطبيعة هي: الفحص

-عند الرجال: 2,1 - 17,7 نانوغرام/ ميلليلتر

-عند النساء: 2,8 – 29,2 نانوغرام/ ميلليلتر ، وخلال فترة الحمل 9,7 - 208,5 نانوغرام/ ميلليلتر ، وفي فترة انقطاع الدورة الشهرية 1,8 - 20,3 نانوغرام/ ميلليلتر .