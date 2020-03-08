شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تطهير الأماكن التي ظهر بها حالات إصابة بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بفيروس كورونا من الأمور المفزعة لأى شخص وعند الاصابه به يصبح جميع المخالطين للحالة والمكان الذى يتواجد به بؤرة خصبة لنقل المرض لآخرين لذا يجب الاهتمام بإجراءات التعقيم والتطهير في أى ممكان تظهر به حالات الإصابة بفيروس كورونا وفقا لإجراءات مشددة أعلنها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

واكد تقرير مركز السيطرة على الأمراض أنه مازال هناك الكثير لتعلمه عن فيروس كورونا الجديد الذي يسبب مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) استنادًا إلى ما هو معروف حاليًا عن الفيروس.

ويعد تنظيف الأسطح الملوثة بشكل واضح يليه التطهير أحد أفضل الممارسات للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض التنفسية الفيروسية.

وتتضمن هذه الإرشادات توصيات بشأن تنظيف وتطهير الغرف أو المناطق التي زارها المشتبه فيهم أو الذين تأكدت إصابتهم بـفيروس كورونا، وهذه الطريقة تهدف إلى الحد من بقاء فيروس كورونا الجديد في المكان الذى ظهرت فيه حالات الاصابه.

وتتضمن الارشادات عملية التنظيف لإزالة الأوساخ والشوائب، بما في ذلك الجراثيم، من الأسطح ، ولكن التنظيف وحده لا يقتل الجراثيم ولكن عن طريق إزالة الجراثيم ، فإنه يقلل من عددهم وبالتالي أي خطر لانتشار العدوى.

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وتعقب عملية التنظيف التطهير يعمل عن طريق استخدام المواد الكيميائية لقتل الجراثيم على الأسطح التي تعرضت للأشخاص المصابين أو المشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا، هذه العملية لا تنظف بالضرورة الأسطح القذرة أو تزيل الجراثيم، لكن قتل الجراثيم المتبقية على السطح بعد التنظيف يقلل من أي خطر لانتشار العدوى.

وأوصى CDC بضرورة إغلاق المناطق التي يستخدمها الأشخاص الذين تأكد اصابتهم بفيروس كورونا، والانتظار طويلاً قبل البدء في التنظيف والتطهير لتقليل احتمال التعرض لقطرات الجهاز التنفسي، كما يجب البدء بفتح الأبواب والنوافذ الخارجية لزيادة دوران الهواء في المنطقة، ولكن إذا أمكن يجب الانتظار لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل البدء في التنظيف والتطهير.

ويجب على موظفي التنظيف تنظيف وتطهير جميع المناطق مثل المكاتب والحمامات والمناطق العامة التي يستخدمها الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، مع التركيز بشكل خاص على الأسطح التي تم لمسها بشكل متكرر.

إذا كانت الأسطح متسخة فيجب تنظيفها باستخدام منظف أو صابون وماء قبل التطهير، أما بالنسبة للتطهير ، يجب أن تكون محاليل التبييض المنزلية المخففة ، ومحاليل الكحول التي تحتوي على 70٪ على الأقل من الكحول ، كما يمكن استخدام محلول التبييض المنزلية المخففة إذا كان ذلك مناسبًا للسطح.