شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. " بيثو" أضخم فيروس على وجه الأرض.. هل يعود إلى الحياة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في عام 2014 كان مجموعة من العلماء الفرنسيين يجرون أبحاثا على بعض الفيروسات في دولة سيبيريا شرق روسيا لكن اكتشافا هاما كان ينتظرهم هناك بين طبقات الجليد المتراكمة عبر التاريخ.

إنه فيروس "بيثو" أضخم الفيروسات على وجه الأرض فما هي قصته؟

عثر علماء جامعة إكس مارسيليا على ذلك الفيروس بعد إذابتهم لبعض طبقات الجليد فوجدوه متجمدا منذ 30 ألف سنة

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بالنسبة لكل الفيروسات المكتشفة على الأرض حتى الأن يظل بيثو هو الأضخم بطول يبلغ 1.5 ميكرومتر

ووفر له الفريق البحثى بيئة صالحة من الأميبا التي يعيش بداخلها فعاد إلى الحياة مرة أخرى بل وأصبح نشطا ومعديا من جديد بعد كل هذه السنوات لكن بشكل غير ضار بالإنسان في واقعة تحدث لأول مرة في عالم الفيروسات.

ما جعل العلماء يفكرون بقلق هل يمكن مع التغيرات المناخية أن تواجه البشرية جيشا من الفيروسات القاتلة

إذا ذاب الجليد؟