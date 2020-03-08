خسارة الوزن بسرعة برجيم الزيوت الاساسية

اسهل طرق خسارة الوزن هي اتباع حمية غذائية سهلة مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. لكن استعادة الرشاقة تتم في هذه الحالة ببطء وتتطلب وقتاً طويلاً. ومن اجل تسريع هذه العملية من المفيد ايضاً اتباع برنامج حميات موقتة تعزز نحت الجسم وحرق الدهون في مدة قصيرة. ومنها رجيم الزيوت الاساسية الذي يساعد على خسارة الوزن اذا تم تطبيق برنامجه بطريقة صحيحة.

برنامج رجيم الزيوت الاساسية

من اجل خسارة الوزن بطريقة صحيحة يجب اولاً الحرص على اختيار الاطعمة والمكونات الصحية. ومن الضروري التخلي عن العادات الغذائية السيئة مثل تناول كمية كبيرة من الدهون الضارة والسكريات. وينصح في موازاة ذلك باتباع برنامج رجيم الزيوت الاساسية لمدة 7 ايام.

اليوم الاول

الفطور. كوب من مشروب ساخن مثل القهوة او الشاي او خلاصة نباتية من دون سكر، قطعة صغيرة من الخبز الكامل مع القليل من جبنة طازجة، بضع حبات فراولة.

الغداء. طبق جزر مبشور مع القليل من بذور الكوسى، قطعة من لحم الدجاج الأبيض المشوي مع القليل من بذور الكينوا واللوبياء المطهوة على البخار.

وجبة خفيفة. كوب صغير من المربى قليل السكر مع نقطة من زيت الغريب فروت الاساسي أو ملعقة طعام من العسل مع نقطة من هذا الزيت.

العشاء. كوسى مطهو على البخار مع القليل من الكاري، عجة بيض بالفطر الطازج وربع كوب من الاناناس.

اليوم الثاني

الفطور. كوب مشروب ساخن من دون سكر، خليط من بذور الشوفان مع الفراولة والزبيب واللوز والحليب.

الغداء. طبق سلطة طماطم بالثوم والحبق مع طبق سمك وبروكولي مطهو على البخار.

وجبة خفيفة. كوب لبن زبادي مع بذور قمح مجروش.

العشاء. توفو مع لوبيا مطهوة على البخار وبذور صويا ونصف حبة مانغو.

اليوم الثالث

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الفطور. كوب شاي او قهوة من دون سكر، قطعة خبز من القمح الكامل مع قطعة مرتديلا صغيرة وحبة دراق.

الغداء. طبق سلطة ملفوف احمر مع السمسم، شريحة فيليه سمك مشوية مع الجزر المعكرونة الكاملة.

وجبة خفيفة. كوب مربى صغير مع نقطة من زيت النعناع الاساسي.

العشاء. طبق قرنبيط مطهو مع القليل من الفستق، طبق عدس مطهو بالكاري مع الارز، كوب من لبن الصويا.

اليوم الرابع



الفطور. كوب مشروب ساخن من دون سكر او محليات، مزيج من 5 انواع حبوب فطور مع مكعبات فواكه وبندق وحليب.

الغداء. طبق من سلطة الهندباء مع الجوز، طبق سمك مشوي مع البطاطا الحلوة والقليل من السطلة الخضراء.

وجبة خفيفة. قطعة جبنة بيضاء مع نقطة من زيت الليمون الاساسي أو قطعة جبنة بيضاء مع خلاصة نباتية ونقطة من الزيت نفسه مع ملعقة وسط من العسل.

العشاء. طبق من الهليون المطهو على البخار مع صلصة اللبن والليمون، طبق بيض مع سلطة رومانية وقطعة من الخبز المصنوع من القمح الكامل.

اليوم الخامس

الفطور. كوب من خلاصة نباتية من دون سكر، قطعة من خبز الجاودار مع القليل من بوريه اللوز، حبة كيوي.

الغداء. طبق اسكالوب مشوي مع القليل من الارز الكامل والسبانخ المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. كوب من المربى قليل السكر مع بضع نقاط من زيت البندق الاساسي.

العشاء. كوسكوس مع الخضار، كوب من اللبن الزبادي مع الزبيب.

اليوم السادس

الفطور. كوب من القهوة او الشاي او خلاصة نباتية من دون سكر، قطعة بانكيك بالموز مصنوعة من الطحين الكامل.

الغداء. نصف حبة افوكادو مع القليل من عصير الليمون وبذور السمسم، قطعة ستيك مشوية مع الطماطم.

وجبة خفيفة. كوب زبادي مع نقطة من زيت المندارين الاساسي.

العشاء. طبق سردين، بيض مخفوق مع حبة رمان.

اليوم السابع

الفطور. قطعة من خبز القمح الكامل مع بيضة مخفوقة وحبة نكتارين.

الغداء. لفافات محشوة بالخضار، قطعة فيليه سمك مشوية مع الطماطم الكرزية والبرغل.

وجبة خفيفة. كوب مربى قليل السكر مع القليل من الكاجو.

العشاء. طبق سلطة عدس مع البصل والبقدونس المفروم، طبق كوسى مطهو على البخار، القليل من التوت. وفي حال تم اتباع هذا البرنامج بطريقة صحيحة يمكن خسارة الوزن الزائد في ايام فقط.

