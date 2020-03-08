5 حوافز تغري رونالدو بدك شباك إنتر ميلان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستقبل يوفنتوس غريمه إنتر ميلان على ملعب "أليانز"، الأحد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ26 للدوري الإيطالي.

ويتسلح اليوفي في المباراة بنجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الفريق في الدوري هذا الموسم برصيد 21 هدفا.

ويملك رونالدو عدة حوافز تقوده لدك حصون الإنتر بأهدافه، أولها سعيه لدخول تاريخ الكالتشيو، بأن يصبح أول من يهز الشباك في 12 مباراة متتالية، بعدما عادل رقم الثنائي جابرييل باتيستوتا وفابيو كوالياريلا.

ويسعى "الدون" لتجاوز رقمه الشخصي في الدوري الإيطالي، إذ أنهى الموسم الماضي بتسجيل 21 هدفا، وهو العدد الذي وصل إليه في الجولة الماضية بالفعل.

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وبعد غياب تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، عن مباراة فريقه الماضية ضد بولونيا، فإن رونالدو يسعى لاستغلال ذلك لتقليص الفارق بينه وبين هداف الكالتشيو، الذي يتقدم عليه بفارق 6 أهداف.

ويتطلع نجم ريال مدريد السابق للتقدم في سباق الحذاء الذهبي، إذ يحتل المرتبة الثالثة حاليا بالتساوي مع إيرلينج هالاند وتيمو فيرنر، لاعبي بروسيا دورتموند ولايبزيج على الترتيب، برصيد 42 نقطة.

وقد تساعد أهداف رونالدو فريقه على استعادة الصدارة التي خطفها لاتسيو مؤقتا بفوزه على بولونيا، كما ستسهم في إبعاد الإنتر عن السباق بفارق 9 نقاط أقل، حال تحقيق الفوز عليه.