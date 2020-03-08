سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 8 مارس 2020

أنهى سعر صرف الدولار مساره الصعودي مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في السوق الموازية "السوداء" ليتراجع بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس السبت مسجلا 115 جنيها سودانيا.



بينما استقر سعر صرف العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

ويعقد في الخرطوم خلال الفترة من 23 حتى 25 مارس/آذار الجاري المؤتمر الاقتصادي القومي، الذي يسعى للخروج بخارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد السوداني بعد الدمار الذي تعرض له خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، التي بدأت 1989 وانتهت أبريل/نيسان 2019، عندما أطاحت بنظامه ثورة شعبية، ورثت وضعا اقتصاديا معقدا.



ومن المتوقع أن تأخذ السياسات النقدية والمالية حيزا كبيرا من مناقشات المؤتمر، خصوصا في ظل الانهيار المتواصل للجنيه السوداني الذي انخفضت قيمته بنحو 30% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى فوضى عارمة في الأسواق، وارتفاع متواصل في أسعار السلع الأساسية، وأثار مخاوف كبيرة في أوساط التجار والمستوردين.

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ويحاول البنك المركزي السوداني كبح جماح التضخم للوصول به إلى 30%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة نحو 60%، وضبط السيولة ومراجعة الأداء المصرفي واتخاذ ما يلزم لإحداث استقرار في أسعار الصرف.

واتخذ المركزي السوداني في هذا الإطار عدة إجراءات للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي؛ منها حظر تمويل شراء السيارات، باستثناء السيارات 25 راكبا، ضمن سياساته الخاصة بتمويل شركات النقد الأجنبي، وتمويل شراء العملة والأوراق المالية، وتجارة الرصيد، وتمويل شراء الذهب.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو 61.83 جنيه للشراء مقابل 62.14 جنيه للبيع، كما زاد سعر الجنيه الإسترليني 71.28 جنيه للشراء مقابل 71.63 جنيه للبيع، وفق بيانات المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء مقارنة بأسعار أمس السبت، تراجع اليورو اليوم بنحو 2.30 جنيه مسجلا 127.70 جنيه، كما هبط الإسترليني بنحو طفيف إلى 148.60 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء مقابل 14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 178.86 جنيه للشراء و179.76 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء فقد تذبذبت أسعار العملات العربية مقارنة بأسعار أمس السبت، حيث تراجع سعر صرف الريال السعودي إلى 30.66 جنيه، فيما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلى 31.32 جنيه، وقفز سعر الدينار الكويتي بنحو 25 جنيها ليصل إلى 270.10 جنيه، وفقا لمواقع إعلامية محلية بالسودان.