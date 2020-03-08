الأمير هارى وميجان يتزينان بالأحمر في مهرجان Mountbatten الموسيقي

حرصت الصفحة الرسمية لدوق ساسكس، على نشر مقطع فيديو وصور أثناء حضور الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لمهرجان Mountbatten السنوى للموسيقى في قاعة ألبرت الملكية - احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية والذكرى الثمانين لتأسيس فرقة كوماندوز البريطانية.

وظهر الأمير هاري وهو يرتدي الملابس الملكية الشهيرة باللون الأحمر، بينما ارتدت دوقة ساسكس فستان باللون الأحمر بدون أي اكسسوارات، ونجحا في لفت انتباه الحضور أثناء دخولهما للقاعة الكبرى.وعلى سياق أخر، يواجه الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، المزيد من الصعوبات بعد انسحابهما رسميًا من الحياة الملكية 31 ماس الجارى، وأولها القوانين الضريبية الصارمة، إذ سيصعب عليهما تفاديها أو دفعها من الهدايا الباهظة التي اعتاد الأمير تشارلز على تقديمها للزوجين.

ووفقًا لناثان ريني، خبير ضريبي بريطاني، فمن المتوقع أن يئن الأمير هاري وزوجته تحت وطأة الأعباء المالية بمجرد سفرهما من بريطانيا، وسيصطدم الثنائي بمدى ارتفاع الأسعار بمجرد تخليهما عن الحياة الملكية، خاصةً أنهما لن يتلقيا أي أموال من الأسرة الحاكمة، وفقا لموقع " إكسبريس" البريطاني.وانتقلا الثنائي للعيش في كندا فور تخليهما عن واجباتهما الملكية، إلا أن الأمور لن تقل صعوبة، إذ أعلنت كندا أنها لن تتدخل في توفير حماية مجانية للزوجين، وهو ما يزيد الأمور تعقيدًا.

وأوضح الموقع، أنه رغم عيش الثنائي في بلد أخرى غير إنجلترا، إلا أن عليهما دفع ضرائب في بريطانيا أيًا كان محل إقامتهما، وبالتالي في حالة زيادة مصدر دخل ميجان ماركل لأي سبب (سواء من التمثيل أو الأنشطة العامة) ستزداد الضرائب المفروضة عليها بالتبعية.وكشف الخبير الضريبي الصعوبات التي ستواجه الثنائي قريبًا، بقوله: "ستزادا الأمور صعوبة بشكل ملحوظ، رغم أن هذه القرارات تؤخذ عادة لجلب مزيد من البساطة لحياة أصحابها، إلا أن العكس هو ما يحدث، ومن منظور الالتزامات الضريبية سيجد هاري وزوجته أنفسهما في مأزق كبير".

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