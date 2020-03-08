شرطة كارولينا تعلن توقيف إمرأة عجوز أثناء احتفالها بعيدها المئوي

"ألقت شرطة ولاية كارولينا الشمالية القبض على امرأة تبلغ من العمر 100 عام في منزلها"، قد تكون تحمل هذه الجملة الكثير من الأذى وعدم الرحمة، ولكن بالتأكيد، ستنتابك الدهشة حينما عرف القصة بالكامل."روث براينت" عجوز من سكان روكسبورو، احتفلت بعيد ميلادها الـ100، ولكنها اختارت أن تحتفل بطريقة جديدة ومميزة، تضفى على هذا اليوم المميز اختلافا.

براينت تمنت أن تلقى الشرطة القبض عليها وأن تُقاد إلى القسم، حيث كانت تريد أن تجرب هذا الشعور، وبالفعل وصلت الشرطة إلى مركز كامبريدج هيلز حينما كان بعض أصدقائها يحتفلون بها ، حيث دخل عليها ضابط قائلا لها "هل أنت ملكة جمال براينت؟"فقالت براينت، "هذا يتوقف على ما تريد"، ليفاجئها قائلا "اريد القبض عليك، فأنت متهمة بالظهورغير اللائق" أو بتهمة "التعري" خلال تناول الطعام فى مأوى كبار السن حيث تقيم، وتم تكبيل يد براينت ونقلها إلى سيارة الشرطة.

قضت براينت بضع دقائق في زنزانة السجن، ثم تلقت بذلة برتقالية مطبوعة عليها "PERSON COUNTY JAIL"، وصورت الشرطة، المرأة المسنة على غرارالمشتبه بهم، واحتفظت بالصورة كتذكارعند مغادرتها مركز الشرطة,وفى نهاية اليوم، وجهت براينت الشكر إلى إدارة السجن، واحتضنت رئيسه قبل العودة إلى دار المسنين حيث كان أفراد العائلة والأصدقاء ينتظرونها لقطع الكعكة.

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