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شكرا لقرائتكم خبر عن 847 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في ألمانيا، وزيادة الإصابات إلى 847 حالة في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح المعهد، الأحد، أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده، السبت، بإجمالي 50 حالة.
وتابع أن أغلب الحالات التي تم تسجيلها في ألمانيا موجودة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بواقع 392 حالة، تليها ولاية بادن-فورتمبرج بـ182 حالة، ثم بافاريا بإجمالي 148 حالة.
وباستثناء ولاية سكسونيا-أنهالت، فإن جميع الولايات الألمانية سجلت حالات إصابة بالفيروس.
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