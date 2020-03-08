شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العلاج بالموسيقى يساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي بشكل أسرع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل باحثون بريطانيون إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي عن طريق تحفيز عقولهم ورفع حالتهم المزاجية.

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وتوصلت دراسة جديدة- نشرت في عدد مارس لمجلة (إعادة تأهيل)- أن جلسات العلاج بواسطة الموسيقى لها تأثير إيجابي على إعادة التأهيل العصبي لمرضى السكتة الدماغية الحادة، فقد تم إجراء البحث على وحدة لإعادة تأهيل السكتة الدماغية تضم 26 سريرا في مستشفى «أدينبروك» في «كامبريدج» بالمملكة المتحدة، وقد شارك 177 مريضًا في 675 جلسة من جلسات العلاج بالموسيقى العصبية (NMT) على مدار عامين.

وقال الدكتور أليكس ستريت الأستاذ في جامعة «أنجليا روسكين» بالمملكة المتحدة «وجدت دراستنا أن العلاج بالموسيقى العصبية استقبل بحماس من المرضى وأقاربهم والموظفين».

ووفقا للباحثين، يساعد العلاج بالموسيقى مرضى السكتة الدماغية من خلال تنظيم الحالة المزاجية وتحسين التركيز وتعزيز التغييرات في الدماغ لتحسين الوظيفة، والمعروفة باسم إعادة التنظيم العصبي.