"الصحة العالمية" تؤكّد أنها ستبذل الجهود لمساعدة إيران في مكافحة "كورونا"

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، استعدادها لبذك الجهود، مع سائر المنظمات الدولية، لإيصال مساعدات تحتاجها إيران لمكافحة فيروس كورونا.وخلال مؤتمر صحفي عقده وفد من منظمة الصحة الذي زار إيران على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد، قال كريستوف أندرياس هاملمان، مدير مكتب المنظمة في طهران: "شهدنا تطورا جيدا في الخدمات المقدمة للمصابين بفيروس كورونا في إيران".

وتابع مدير المكتب: "تفقدنا عددا من المشافي والمراكز الصحية الإيرانية ونحصل باستمرار على معلومات من الكوادر الطبية الإيرانية"، مؤكدا أن المنظمة ستزور مدينة قم (التي بدأ منها انتشار مرض كورونا إلى سائر أنحاء إيران) للاطلاع على أوضاعها مستقبلا.وأضاف: "الظروف في إيران ليست سهلة ونحن سنواصل تعاوننا مع وزارة الصحة الإيرانية".من جهته، قال رئيس وفد منظمة الصحة العالمية في طهران، ريتشارد برنان، إن "إيران تمتلك أحد أقوى الأنظمة الصحية في الشرق الأوسط".

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