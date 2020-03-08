شكرا لقرائتكم خبر عن يوم المرأة العالمى.. كيف يؤثر الحضن على صحتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحضن من أبسط الوسائل التي نعبر بها عن حبنا وتقديرنا للأشخاص، فضلا عن ذلك فأن العناق يفرز هرمون الأوكسيتوسين وهو ناقل عصبى يؤثر على المركز العاطفى بالمخ ويعمل على تقوية العلاقات ويعزز صحة الجسم.

وفى اليوم العالمى للمرأة يقدم الخليج 365 تأثير الحضن على صحة المرأة وفقا لما ذكره موقع lifehack



حضن

1:يساعد الحضن على استرخاء الجسم والعضلات ويفرز بعض الهرمونات التي تعمل على تسكين الألم ووقاية السيدات من التهابات المفاصل وألم العظام.

2:الحضن يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم، لذلك فهو مفيد لمن يعانون من الضغط المرتفع، ويحسن من حالتهن النفسية.

3:يفرز الحضن بعض الهرمونات التي تعمل على تهدئة الجسم ويحد من التوتر والقلق ويعزز الحالة النفسية.



الحضن

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4:يساعد الحضن على النوم بهدوء دون التعرض لأرق أو توتر في الليل، وذلك بسبب الهرمونات التي يفرزها والتي تساعد على الاسترخاء.

5:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الحضن يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

5: الحضن يزيد من الشعور بالسعادة والراحة ويحمى المرأة من الشعور بالتوتر والاكتئاب.



العناق

6: الحضن يساعد على تعزيز صحة البشرة ونضارتها وتأخير عملية الشيخوخة والتجاعيد التي تنتشر على البشرة، وذلك لأنه يحسن الحالة النفسية.

7:يساعد الحضن على تعزيز صحة القلب وتنشيط الدورة الدموية.

8:أثبتت بعض الأبحاث أن الحضن يزيد من الشعور بالثقة والأمان تجاه الأخرين ويعمل على الدعم النفسى المستمر.