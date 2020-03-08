بعيدا عن الكمامة.. 7 طرق منزلية لمحاربة كورونا "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الذعر من فيروس كورونا إلى الإقبال على ارتداء أقنعة الوجه "الكمامات" بكثافة فى الشوارع، وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ولكن هناك طرق فعالة أخرى لتعزيز جهاز المناعة للتصدى للفيروسات عموما، وفيروس كورونا بشكل خاص، ونرصدها في الفيديو التالى. لا تنخدع بالكمامة 7 طرق أكثر فاعلية لمحاربة فيروس كورونا 1ـ تناول الأكلات الغنية بالتوابل والثوم والزنجبيل والكركم Advertisements 2ـ تناول الشاى الأخضر الغنى بالمواد المضادة للأكسدة 3ـ الحصول على قسط كافٍ من النوم من 7-9 ساعات يوميا 4ـ التقليل من الإجهاد لأنه يخفض من قوة نظام المناعة 5ـ الحفاظ على الدفء لأن فيروسات البرد تضعف فى الحرارة الأعلى من 37 درجة 6ـ الإكثار من السوائل بمعدل 8 أكواب مياه يوميا على الأقل 7ـ استخدام الزيوت العطرية لتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء

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