شكرا لقرائتكم خبر عن هل تمنع أدوية الكورتيزون الطفل من الحصول على تطعيم الحصبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بداية من اليوم الأحد 8 حتى 26 من مارس الجارى، وهناك عده شروط حددتها وزارة الصحة قبل حصول الطفل على التطعيم يجب التعرف عليها واخذها في الاعتبار قبل حقن الطفل بالتطعيم.

ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان يعد شروط الحصول على الجرعه التنشيطية للقاح الحصبة والحصبة الألمانية ما يلى:

1- الفاصل الزمنى بين الجرعه التنشيطية وبين أي تطعيم اخر حصل عليه الطفل خاصة الحصبة مدة لا تقل عن 4 أسابيع "28 يوم".

2- الطفل من عمر 9 أشهر يمكنه الحصول على التطعيم بأمان.

3- في حالة حصول الطفل على التطعيم الاجبارى المخصص لعمر السنة والسنة ونصف لابد الانتظار للحصول على الجرعه التنشيطية للحصبة مدة 28 يوم . 4- في حالة حصول الطفل على الجرعه التنشيطية للحصبة والحصبة الألمانية وجاء ذلك متزامنا مع موعد حصوله على تطعيم السنه والسنه ونصف يتم تأجيل التطعيمات الاجبارية لمدة 28 يوم.

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5- في حالة ان الطفل مريض ويتناول ادوية تحتوى على الكورتيزون يجب الانتظار لمدة 10 أيام بعد التوقف عن تناول دواء الكورتيزون للحصول على الجرعه التنشيطية للحصبة.

6- اذا كان الطفل يعانى من أمراض نقص المناعة يجب عدم حصوله على الجرعة التنشيطية للحصبة والحصبة الألمانية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم ما يقرب من 16 مليون طفل بكافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن التطعيم سيكون للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، باستثناء المحافظات الحدودية والتى تضم "أسوان، الوادى الجديد، البحرالأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وسيجرى تطعيم الأطفال بها من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات بهدف ضمان زيادة معدلات المناعة المجتمعية بهذه المحافظات، والتى يكثر تواجد غير المصريين بها، والتى يتواجد بها العديد من منافذ الدخول.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن التطعيم فى الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن سيتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الساعة الخامسة مساءً، مضيفًا أنه سيجرى وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

وتهدف الحمله إلى الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، مشددًا على أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال لأنها الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، موضحًا أن التطعيم آمن تمامًا.