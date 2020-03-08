شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للمرأة.. 5 أعراض مرضية لا تصيب إلا الجنس الناعم.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اليوم العالمى للمرأة، تؤثر بعض المشكلات الصحية على النساء بشكل مختلف وأكثر شيوعًا علاوة على ذلك وتتحمل النساء مخاوف صحية حصرية، مثل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وانقطاع الطمث والحمل، كما تعاني النساء من وفيات قلبية أعلى مقارنة بالرجال، الاكتئاب والقلق تظهر بشكل أكثر تواترا بين المرضى الإناث، تحدث حالات المسالك البولية في كثير من الأحيان في الإناث ، والأمراض المنقولة جنسيا يمكن أن تسبب المزيد من الضرر للمرأة.

ويستعرض التقرير التالى 8 أمراض تصيب النساء بشكل خاص ومعلومات مهمة عن طرق التعامل معها وفقا لما ذكره تقرير لـ Regis College .

أمراض تصيب النساء وتؤثر على صحتها :سرطان الثدي

يمكن أن ينتشر سرطان الثدي، الذي ينشأ عادةً في بطانة القنوات اللبنية، إلى الأعضاء الأخرى ، وهو أكثر أنواع السرطان عدوانية التي تؤثر على الاناث، في البداية ، قد تصاب النساء المصابات بسرطان الثدي بكتل في الثدي وهو ما يتطلب فحص سريع .

سرطان المبيض وعنق الرحم

كثير من السيدات لا يدركون الاختلافات بين سرطان المبيض وسرطان عنق الرحم، ينشأ سرطان عنق الرحم في أسفل الرحم ، بينما يبدأ سرطان المبيض في قناة فالوب، في حين أن كلتا الحالتين تسبب ألما متشابها، في حين أن سرطان المبيض يظهر أعراض غامضة للغاية وهو ما يجعل الأمر صعب في اكتشافه والطريقة الوحيدة في الكشف عنه هي مسحات عنق الرحم .

النزيف

النزيف جزء طبيعي من الدورة الشهرية، ومع ذلك، قد تشير الأعراض المصاحبة أثناء الحيض إلى مشاكل صحية ، والأعراض غير العادية ، مثل النزيف بين الحيض والتبول المتكرر يمكن ان تكون علامة على مشاكل صحية أخرى تصيب السيدات.

كما يمكن أن تشير المشكلات المهبلية أيضًا إلى مشاكل خطيرة مثل الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو سرطان الجهاز التناسلي، وهذه المشاكل الصحية في حاله اهمالها قد تؤدى إلى الإصابة بالعقم أو الفشل الكلوي.

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مشاكل الحمل

يمكن أن تتفاقم الظروف الموجودة مسبقًا أثناء الحمل ، مما يهدد صحة الأم وطفلها، يمكن أن يؤذي الربو والسكري والاكتئاب الأم والطفل أثناء الحمل إذا لم تتم إدارتهما بشكل صحيح.

قد يتسبب الحمل في انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء للأم السليمة ، وهي حالة تسمى فقر الدم ، أو تحفز الاكتئاب

الاكتئاب والقلق

التقلبات الهرمونية الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب أو القلق، وتصاب الكثير من السيدات بمتلازمة ما قبل الحيض (PMS) وهى حالة تزيد من اكتئاب المرأة وتوترها، كما أن الكثير من السيدات بعد فترة وجيزة من الولادة يصبن بشكلاً من أشكال ، بالإضافة إلى فترة انقطاع الطمث يمكن أن يسبب الاكتئاب أيضا.