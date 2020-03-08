شكرا لقرائتكم خبر عن 12وجبة صحية خفيفة لخفض الوزن.. تشعرك بالشبع على مدار اليوم وتساعد على النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تسمع كلمة "وجبات خفيفة"، من الطبيعي أن تفكر عقولنا بانها وجبات "غير صحية"، لكن دعونا نغير هذا المفهوم، معظمنا يفشل في تناول وجبة فطار صحية وكاملة في الصباح، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب في الصباح والشعور بعدد ساعات كثيرة قبل تناول وجبة الغداء، والتي قد تجعل من الصعب عليك التركيز فى عملك، موقع "boldsky" كشف عن الوجبات الخفيفة التى يمكن من خلالها خفض الوزن، والشعور بالشبع.

وقال الموقع: "الشعور بالتعب يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وينتهي بك الأمر إلى تناول بعض رقائق البطاطس، أو التهام البرجر، وهذا ما يبرر قيام معظمنا عادة بالاستيقاظ في منتصف الليل، والذهاب إلى المطبخ والبحث فى الثلاجة عن بعض الأطعمة مثل الشيكولاتة".

وأضاف الموقع: "هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشعر بالجوع في منتصف نومك، والأهم هو نمط الحياة الحديث، إلى جانب الظروف الصحية والأدوية أيضًا".



الجبن مع شرائح التفاح

نقدم قائمة بالوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها في الصباح والليل، للتخلص من آلام الجوع وكذلك لتعزيز فقدان الوزن في هذه العملية...1. الجبن وشرائح التفاح..

يحتوى الجبن من البروتينات، وتعتبر من الوجبات الخفيفة المثالية في منتصف الصباح، فهى تحتوي على 4 جرامات من الألياف، وحوالي 70 سعر حراري، يمكنك الحصول عليها مع التفاح لزيادة كمية الألياف لديك، هذه هي واحدة من أفضل الوجبات الخفيفة الصحية في الصباح.



الحمص

2. الحمص المحمص..

يحتوي على 8 جرامات من البروتين، و6 جرامات من الألياف، تناول طبق من الحمص يجعلك تشعر بالشبع لمدة 5 ساعات على الأقل، ويساعد بشكل صحي على تخفيف آلام الجوع، يمكنك الاحتفاظ بها في مكتبك كوجبة خفيفة.



الزبادى بالفراولة

3. الفراولة والزبادي..

فهى تحتوى على 20 جراما من البروتين الذى يجعلك تشعر بالشبع، يمكن أن توفر الفراولة الكمية المطلوبة من الألياف لجسمك، وتخفف من آلام الجوع، يمكن أن يمنعك مزيج الزبادي والفراولة من الجوع حتى تناول الغداء.



الفذدق

4. الفذدق..

يحتوي على 6 جرامات من البروتين، و3 جرامات من الألياف، يمكن أن يساعد تناول الفستق على التحكم في الرغبة الشديدة ومنعك من التهام الأطعمة غير الصحية، أيضا، الفستق المقشر هو واحدة من أفضل الوجبات الخفيفة في منتصف الصباح لفقدان الوزن.



الموز يمكن تناوله بين الوجبات

5. الجبن قليل الدسم والموز..

الجبن هو مصدر لا يصدق من البروتين، حيث يحتوي على حوالي 10 جرامات من البروتين، ويستطيع الموز الصغير تقديم حوالي 10 جرامات من الألياف، مما يجعلك تشعر بالشبع، هذه هي واحدة من أفضل الوجبات الخفيفة الصباحية الصحية لفقدان الوزن، إن تناول الموز يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف آلام الجوع بشكل أكثر صحة.

Advertisements



السلطة

6. السلطة..

السلطة غنية بالمواد الغذائية، منخفضة للغاية في السعرات الحرارية والدهون، يمكنك استخدام الخضروات التي تساعد في تقليل مستويات الضغط ، والمساعدة في إزالة السموم من الجسم، يمكنك تناول السلطة مع وضع القليل من الليمون، الأمر الذي يساعد أيضًا في حرق الدهون بشكل صحي.



وجبات خفيفة لانقاص الوزن

7. الفول السوداني..

الفول السودانى مفيد لصحة قلبك، فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة والدهون غير المشبعة الأحادية التي تساعد على إشباع رغبتك في تناول الطعام وسد شهيتك للجوع بأكثر الطرق صحية ممكنة. لا تستهلك سوى حفنة من الفول السوداني في يوم واحد وليس أكثر من ذلك.



الوجبات الخفيفة لمنع زيادة الوزن

8. أصابع المكسرات..

أنت بحاجة للذهاب لتناول أصابع المكسرات التي تحتوي على نسبة أقل من السكر، والسعرات الحرارية، فهى تحتوي على 7 جرامات من الألياف، و6 جرامات من البروتين، و5 جرامات من السكر، وهي مثالية لتناول وجبة خفيفة في الصباح، خاصة عندما تفوت وجبة الإفطار.

9. الموز مع زبدة اللوز..

الموز هو في الواقع أحد أفضل الوجبات الخفيفة الصحية، غمس موزة صغيرة في ملعقة من زبدة اللوز غير المحلاة، يساعد مزيج السعرات الحرارية الصحي أيضًا في تعزيز النوم عندما تعانى من الأرق.

10. الحبوب الساخنة..

الحبوب ليست فقط لوجبة الإفطار، تناول الحبوب الكاملة، مثل دقيق الشوفان، مفيد للشعور بالشبع في فترة متأخرة من الليل، حيث إنه لا يساعد فقط على عدم الشعور بالجوع، بل إنه يشجع أيضًا على نوم أفضل، أضف القرفة أو الفواكه المجففة.

11. بياض البيض المسلوق..

البروتين من بياض البيض مفيد للغاية لصحتك، لأنه يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، وبالتالي السيطرة الصحية على آلام الجوع، يمكنك أيضًا صنع فطائر البيض، والتي يتم تصنيعها عن طريق خلط الخضروات وبياض البيض، ومن الأفضل أن تصنع بعضها في المساء.



اللب الابيض

12. بذور اليقطين" اللب الأبيض"..

واحدة من أفضل الحلول لآلام الجوع منتصف الليل هي بذور اليقطين، بذور اليقطين المالحة والمقرمشة والصحية غنية بالماغنيسيوم الذي يمكن أن يساعد في تحسين نوعية نومك أيضًا.

وأشار الموقع، إلى أنه بينما تساعدك هذه الأطعمة على تخفيف نوبات فجأة من آلام الجوع، فإن هذه الوجبات الخفيفة الصحية مفيدة أيضًا لفقدان الوزن، نظرًا لوجود الدهون الصحية ومحتوى الألياف الجيد، فإن الوجبات الخفيفة سهلة الصنع.