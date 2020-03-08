مصر توفر تحليل "بي سي آر" في المعامل للكشف عن كورونا

العين الإخباريةالسبت 2020/3/7 07:14 م بتوقيت أبوظبي
مصر تعلن توفير تحليل "pcr" للكشف عن كورونا - أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة المصرية توفير تحليل "PCR" للكشف عن فيروس كورونا الجديد بالمعامل المركزية للصحة بأنحاء البلاد، والذي بدأت تطلبه بعض الدول للتأكد من خلو المسافرين من الفيروس.
وقالت الوزارة، في بيان، السبت، إن التحليل يحدد وجود الفيروسات وكميتها في الدم في وقت سريع، مشيرة إلى أن نتائجه تظهر بعد 3 أو 4 أيام من وقت سحب العينة.
وأضافت أن تكلفة التحليل تصل إلى ألف جنيه مصري "65 دولارا"، مؤكدة أن تكلفة إجراء التحليل تعد زهيدة مقارنة بنظيرتها في القطاع الخاص.
يذكر أن السعودية أعلنت إجراءات احترازية مؤقتة ضمن جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وألزمت جميع القادمين من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد بتقديم شهادة إجراء تحليل "PCR" لإثبات أنهم ليسوا مصابين بالفيروس.
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