حقن البوتوكس لمعالجة التعرق.. ما أضراره؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلجأ العديد من السيدات إلى حقن البوتوكس كإجراء غير جراحي لعدة أسباب، بعضها يكون جماليا كالتقليل من التجاعيد وعلامات الشيخوخة وبعضها طبي كعلاج للصداع النصفي وتشنجات العضلات وفرط التعرق.

ما هو البوتوكس؟

يتكون البوتوكس من السم العصبي المسؤول عن التسمم الغذائي، فعند حقنه يقوم باستهداف السموم العصبية للجهاز العصبي، مما يعطل عمليات الإشارة التي تسمح للخلايا العصبية بالتواصل بشكل فعال، فيقلل من التجاعيد، كما أنه آمن جدا إذا تم استخدامه بشكل مناسب من قبل اختصاصي طبي.

بدأ البوتوكس كعلاج تجميلي، يقوم بعمل شلل للعضلات بشكل مؤقت، مما يقلل من تجاعيد الوجه، كما يستخدمه الأطباء لعلاج الأمراض العصبية العضلية مثل الصداع النصفي وتشنجات العضلات وفرط التعرق.

كيف يعالج البوتوكس فرط التعرق؟

فرط التعرق هو المصطلح الطبي للتعرق غير الطبيعي، مثل التعرق عندما لا يكون الجو حارا، أو أن يؤدي التعرق إلى ابتلال الملابس بشكل كبير، فيكون حقن البوتوكس هو العلاج لهؤلاء الأشخاص، وتم اعتماد علاج فرط التعرق بالبوتوكس من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويعمل عن طريق منع الأعصاب المسؤولة عن تنشيط غدد العرق، وهذا يؤدي إلى تبرد الجسم تلقائيا، لأن الأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق تكون غدد العرق عندهم شديدة النشاط.

وعندما يحقن البوتوكس في المنطقة التي تعاني من فرط التعرق كتحت الابطين أو اليدين أو القدمين، يعمل على شلل الأعصاب المفرطة النشاط، لكنه فقط يمنع في المنطقة التي يحقن فيها.

ويعتبر هذا العلاج فعالا لعلاج تعرق تحت الإبطين، كما يعمل لعلاج عرق الجبين فإنه يقلل التعرق بنسبة 75 في المئة لمدة خمسة أشهر، وبعض الدراسات بينت أنه يساعد في علاج تعرق باطن القدمين.

كيفية الاستعداد لهذا العلاج؟

يفضل إجراء هذا العلاج عند طبيب مختص، فهو إجراء بسيط وسريع يتم تنفيذه في العيادة، ويطلب الطبيب عادة عدم حلق الإبطين لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبل موعدك، والامتناع عن تناول الأدوية المميعة للدم لمنع حدوث كدمات.

ما هي الآثار الجانبية؟

تم إجراء العديد من الدراسات لتقييم سلامة البوتوكس، إلا أن الآثار الجانبية التي قد يعاني منها البعض هي:

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1- ألم أو كدمات مكان الحقن.

2- صداع في الرأس.

3- أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

أما الآثار الجانبية الخطيرة التي نادرا ما تحدث هي:

1- ضعف في عضلات الجسم كاملا.

2- مشكلة في الرؤية.

3- صعوبة في التنفس.

4- فقدان السيطرة على المثانة.

ماذا يحدث بعد الحقن؟

يمكنكِ استئناف نشاطاتك اليومية فورا بعد الحقن، ومن يومين إلى سبعة أيام، سوف تتوقف المنطقة المعالجة عن التعرق، ويمكن أن تستغرق أسبوعين للجفاف الكلي.

ونتائج البوتوكس تكون مؤقتة من أربعة إلى أربعة عشر شهرا، وقد لا تدوم النتائج لمدة طويلة على اليدين والقدمين، وقد تحتاج إلى تكرار علاجك في غضون ستة أشهر تقريبا.