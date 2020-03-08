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شكرا لقرائتكم خبر عن تناول القهوة يقلل خطر الإصابة بألزهايمر والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
أكدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون فنجانين، على الأقل، من القهوة يوميا أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.
وكانت دراسات سابقة أظهرت أن مخاطر الإصابة بألزهايمر أو العته تتقلص بواقع 65% بين الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من القهوة.
وكشف باحثون في جامعة سول بكوريا الجنوبية ومستشفى "دونجتان ساكريد هارت" في جامعة هاليم النقاب عن تأثير القهوة خلال دراستهم المشتركة على أكثر من 400 بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 55 و90 عاما.
ومن بين المشاركين ظهرت لدى نحو 6 .17% فقط من هؤلاء الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة رواسب من بروتين "بيتا أميلويد" في أمخاخهم بمستويات تشير إلى احتمالات كبيرة للإصابة بمرض ألزهايمر.
وارتفع المعدل 10% بالنسبة لهؤلاء الذين يتناولون معدلا أقل من القهوة، حيث إن نحو 27% منهم ظهرت عليهم مستويات عالية من المواد المسببة لألزهايمر في أمخاخهم.
وقال الطبيب كيم جي ووك بمستشفى جامعة "هاليم" إن البحث الأخير يقدم أسبابا مرضية بأن تناول كوبين على الأقل من القهوة يوميا خلال حياة الشخص يقلص من مخزون بروتين "بيتا أميلويد" في المخ 67%.
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