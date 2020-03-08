بدل ما تتضايقى اعرفى ازاى تتفادى مشكلة ترهل الثدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترهل الثدى من المشكلات الشائعة التي تعانى منها السيدات وتسبب لهن الإحراج والتوتر دائما، قد يكون ترهل الثدى ناتج عن الإصابة ببعض المشاكل الصحية، وقد يكون ذلك ناتج عن اتباع بعض العادات السيئة التي تؤثر على الانسجة والهرمونات في الجسم، وحسب ما ذكره موقع piedmont فأن هناك بعض الأسباب التي تسبب ترهللات الثدى. أسباب ترهل الثدى عند السيدات

أسباب ترهل الثدى عند السيدات 1:التدخين، من المواد المسببة للسرطان والتي تسبب ترهلات الثدى ومرونة الجلد في جميع أنحاء الجسم. 2:الشخوخة، فمع تقدم العمر تمتد الأربطة التي تشكل أنسجة الثدى وتفقد مرونتها لذلك يتعرض كبار السن لترهل الثدى دائما. 3:التغيرات الهرمونية وخصوصا بعد انقطاع فترة الطمث تتعرض السيدات لترهل الثدى. 4:التعرض المستمر لضربة الشمس تفقد الجلد مرونته وتزيد من خطر الإصابة بترهل الثدى. 5: زيادة الوزن من الأشياء التي تعرضك لترهل الثدى، لذلك ينصح السيدات بممارسة التمارين الرياضية وانقاص الوزن. Advertisements وفى هذه الحالة ينصح السيدات باتباع بعض النصائح للوقاية من ترهل الثدى أهمها: نصائح للوقاية من ترهل الثدى

نصائح للوقاية من ترهل الثدى 1:ينصح بارتداء حمالة صدر صحية حتى لا تؤثر على الثدى وتعرضه للترهل والالتهابات. 2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، حيث انها تعمل على تعزيز صحة الثدى والأنسجة. 3:لا بد من المتابعة مع الطبيب وخصوصا مع التقدم في العمر والتغيرات الهرمونية التي تؤثر على صحة الثدى. 4:تجنب التدخين والمشروبات الكحولية التي تؤثر على صحة الثدى وتعرضه للترهلات.

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