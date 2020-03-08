أسماء بنات مميزة تبدأ بحرف اللام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 09:46 صباحاً - "لجينة" هو اسم بنت جميل قد سمعناه ربما لأول مرة حين أطلقه أحد الفنانين المشهورين على ابنته، ويمكنك أيضاً أن تختاري اسماً يبدأ بحرف اللام ويحمل معنى جميلاً مثل اسم لجينة من هذه القائمة وهي أسماء بنات مميزة: أسماء بنات جميلة لياء: المرأة التي تفضل العزلة وهي الأرض البعيدة عن الماء.

لارا: المرأة المرحة المحبة للحياة.

لورا: المرأة ذات التاج. لميحة: المرأة الجميلة الذكية اللماحة.

لونجين: اسم إيرلندي ويعني الملكة أو الأميرة.

لالا: اسم سلافي ويعني زهرة التيوليب. Advertisements لينا: اسم روسي ويعني الإضاءة والنور.

ليال: وهو بداية الليل أو الظلام.

لمى: الجميلة التي تمتلك سمرة في حافة الشفاه. لوسي: الضوء الشديد الساطع.

لبابة: المرأة الفطنة الرزينة.

ليلا: الفتاة الحسناء ذات الشعر الأسود. لمياء: من كان بشفتها سمرة تبدو مثل الخط الأسمر المرسوم.

لميس: الفتاة الناعمة ذات الملمس اللين.

لهام: العظمة والجمال والحسن.

لوامة: كثيرة اللوم والانتقاد. لياء: اسم شجرة ويلفظ ليا وهي المرأة شديدة الخصومة.

لجينة: قطعة الفضة الذائبة وهي الفتاة الجميلة النقية.

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