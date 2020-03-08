كم يوماَ تستمر حمى النفاس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 09:46 صباحاً - كلنا شاهدنا الأفلام العربية القديمة حين كانت تموت البطلة بعد أن تضع مولودها بسبب حمى النفاس، وقد كانت الحمى بعد الولادة من أخطر وأهم أسباب وفيات النساء بعد الولادة حتى تقدم العلم وتقدمت سبل الرعاية الصحية التي تقدم للنساء بعد الولادة وأصبحت حمى النفاس قليلة الحدوث.

ولكن هذا لا يمنع أنها تحدث وربما بسبب خطأ طبي غير مقصود، ولذلك يشرح الدكتور عبد الجواد عرفات اختصاصي طب النساء والولادة أهم أسباب حمى النفاس وهي:

أسباب تعود لطريقة الولادة مثل

عدم تعقيم أدوات الولادة.

الفحص المهبلي المتكرر للمرأة قبل الولادة.

عدم نظافة يدي الشخص الذي يقوم بالتوليد.

عدم قيام الحامل بتنظيف المكان قبل الولادة.

قطع حبل المشيمة بأدوات غير معقمة أو بطرق تقليدية قديمة.

أسباب صحية بعد الولادة تؤدي لحمى النفاس

التهاب المثانة.

التهاب المهبل.

التهاب الرحم.

التهاب الكلى ولم يتم علاجه مسبقاَ.

حدوث التهاب في الثدي يؤدي لارتفاع درجة حرارة النفساء.

حدوث جلطة في ساق السيدة بعد الولادة بسبب قلة الحركة.

احتقان الحوض بسبب ممارسة الجماع بكثرة قبل الولادة بقليل.

إصابة السيدة بعدوى البكتيريا الكروية.

ما هي أعراض حمى النفاس؟

تشمل الأعراض التي تظهر في الأيام العشرة الأولى من الولادة حدوث:

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وهن وإعياء بدرجة ملحوظة.

ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

قشعريرة شديدة بسبب ارتفاع الحرارة.

آلام شديدة في كل أنحاء الجسم.

آلام في البطن.

آلام في أسفل الظهر.

تسارع النبض بشكل كبير.

ظهور طفح جلدي.

ألم شديد في منطقة الرحم مع انتفاخ وكبر حجم الرحم، وتشعر المرأة بألم شديد بمجرد أن يقوم أي شخص بالضغط على المنطقة.

فقدان الشهية التام للطعام.

كيف يتم علاج حمى النفاس؟