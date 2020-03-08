شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يطلق ميزة التوجيه إلى «مصادر موثوقة» حول «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار الجهود العالمية لاحتواء انتشار فيروس «كورونا» المعروف بـ«كوفيد 19»، أعلنت شركة «تويتر» عن تكثيف جهودها بكل أقسامها الداخلية والخارجية لبناء الشراكات وحماية المحادثات العامة ودعم الأشخاص على تويتر فى العثور على معلومات موثوقة، وجمع أموال الإغاثة، والمساهمة بتقديم إعلانات مجانية لضمان حصول الناس على الرسالة الصحيحة من المصادر الصحيحة.

يأتى ذلك ضمن نشر ودعم المعلومات الموثوقة قدر الإمكان مع اعتماد مجموعة كبيرة وبارزة من المنظمات الصحية والحسابات الحكومية الرسمية والمتخصصين العاملين فى القطاع الصحى وعلماء الأوبئة والأمراض على خدمات المنصة، فى ظل الظروف السائدة.

كان «تويتر» أطلق خدمة البحث المتخصص فى فيروس «كورونا»، قبل 6 أيام من التصنيف الرسمى للفيروس فى شهر يناير، لضمان حصول الأشخاص على معلومات موثوقة عن الفيروس وظهور محتوى صحيح ودقيق فى طليعة نتائج البحث. وواصلت المنصة رصد المحادثات على هذه الخدمة للتأكد من أن الكلمات الرئيسية للبحث توفر النتائج المطلوبة، بما فى ذلك الكلمات التى تحتوى على أخطاء إملائية شائعة، كما قامت المنصة بإبرام شراكات فى جميع الدول التى أطلقت فيها المبادرة مع هيئات الصحة العامة الوطنية أو مع منظمة الصحة العالمية مباشرةً. وتم تنفيذ خدمة البحث الاستباقى من خلال الشراكات المحلية الرسمية فى حوالى 50 دولة حول العالم وسيتم إطلاقه رسمياً فى مجموعة دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.