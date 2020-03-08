شكرا لقرائتكم خبر عن «نون» تتجه لتصنيع بعض منتجات الشركة في السوق المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال مصطفى هنداوى، مدير عام شركة «نون» للتجارة الإلكترونية فى مصر، إن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر يبلغ نحو 2% من سوق التجزئة. وأضاف: «نسعى لتصنيع منتجات خاصة بنا فى مصر مثل الأزياء والملابس والسماعات والإلكترونيات والعطور»، لافتا إلى أن الشركة لا تبيع منتجات مستوردة من الخارج، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية التى تسعى لتقليص الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية، وهو ما نقوم به فعلا فى السوق السعودية والإماراتية.

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وأوضح «هنداوى» أن عمليات الدفع الإلكترونى عبر المنصة يتراوح ما بين 20 و25% من حجم عمليات الشراء، وهو ما دفع الشركة لعقد اتفاقية شراكة مع شركة فيزا للمدفوعات الإلكترونية، لتقديم خصومات إضافية المنتجات المتاحة على المنصة لحاملى بطاقات فيزا الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر، لتشجيع المشترين على التحول إلى التسوق الإلكترونى باستخدام وسائل الدفع الرقمية وضمان توفير بوابة دفع آمنة، كما نستهدف توقيع اتفاقية مع «البنك الأهلى» لإتاحة خدمة التقسيط للمنتجات عبر منصة «نون» بالتزامن مع شهر رمضان المقبل، فضلا عن خدمات التقسيط بالتعاون مع بنكى «مصر» و«CIB»، فضلا عن التفاوض مع عدد من شركات التقسيط المباشر للتقسيط من خلالها، والتى تتيح التقسيط بدون فوائد لفترات تتراوح ما بين 6 و12 شهرا.

وكشف «هنداوى» أن إجمالى استثمارات الشركة فى مصر والسعودية والإمارات يبلغ مليار دولار، ولديها نحو نصف مليون منتج على المنصة و5 آلاف علامة تجارية ما بين أزياء وأجهزة إلكترونية وأدوات منزلية ومنتجات عناية شخصية.

وتابع أن الشركة تعمل فى مصر منذ عام تقريبا، وتمتلك نحو 13 مركزا للشحن فى بعض المحافظات، بالإضافة إلى مخزنين كبيرين فى منطقة أبورواش، ويعمل فى الشركة قرابة 400 موظف.